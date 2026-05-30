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Solidarietà, Carron: "Venexus strumento per valorizzare impegno imprese"

Paola Carron - (Foto Adnkronos)
Paola Carron - (Foto Adnkronos)
30 maggio 2026 | 14.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le imprese del territorio sostengono da tempo iniziative sociali, culturali e sportive, ma spesso faticano a comunicarne l'impatto. È quanto ha evidenziato la presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, intervenendo alla presentazione di Venexus. "Le aziende hanno un forte legame con il territorio e con la comunità dove operano e da sempre sostengono progetti legati alla crescita del sociale, dello sport e della cultura – ha spiegato –. Questo può essere uno strumento che facilita la diffusione delle buone pratiche e coinvolge altre imprese nello sviluppo del territorio". Carron ha inoltre annunciato che Confindustria Veneto Est ha già candidato tre iniziative sulla piattaforma: un progetto rivolto alle donne musulmane impiegate nel settore vitivinicolo, uno dedicato alle attività estive per bambini e un altro incentrato sugli screening oncologici.

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solidarietà imprese territorio comunità crescita sociale
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