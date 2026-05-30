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Iran, Hegseth: "Usa più che capaci di riprendere la guerra"

Il segretario generale del Pentagono: "La nostra capacità di riprendere le operazioni, se necessario, è più che sufficiente"

Pete Hegseth - (Afp)
Pete Hegseth - (Afp)
30 maggio 2026 | 07.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Stati Uniti dispongono di scorte di armi più che sufficienti e sono "più che capaci" di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha dichiarato il segretario generale del Pentagono Pete Hegseth a Singapore, in occasione del vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue.

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"La nostra capacità di riprendere le operazioni, se necessario, è più che sufficiente; le nostre scorte sono più che adeguate a tale scopo, sia in loco che nel resto del mondo, grazie al modo in cui bilanciamo munizioni di alta qualità e munizioni più abbondanti", ha dichiarato Hegseth, secondo l'Afp.

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