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Ucraina, media russi: "Kiev ha colpito infrastrutture petrolifere in Crimea"

Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali sembrano mostrare un attacco su larga scala da parte di droni ucraini

Attacco con droni - (Fotogramma)
Attacco con droni - (Fotogramma)
30 maggio 2026 | 07.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'esercito ucraino avrebbe colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori sotto il suo controllo. Lo riportano canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali sembrano mostrare un attacco su larga scala da parte di droni ucraini contro la città russa di Taganrog, nell'oblast' di Rostov. Il governatore regionale, Yuri Slusar, ha riferito su Telegram che un serbatoio di carburante, una petroliera e un edificio amministrativo nel porto di Taganrog hanno preso fuoco in seguito a un attacco di un drone ucraino. Slusar ha inoltre affermato che due persone sono rimaste ferite in città durante l'attacco.

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Svetlana Kambulova, sindaca di Taganrog, ha detto che i droni hanno colpito le infrastrutture di carico del molo e che gli incendi sono stati rapidamente spenti. Esplosioni sono state udite anche nella città di Feodosia, in Crimea, intorno alle 3.20 ora locale, secondo quanto riportato dal canale Crimean Telegram, e i residenti hanno segnalato un deposito di petrolio in fiamme in città. Taganrog è un'importante città portuale russa sul Mar d'Azov, nell'oblast' di Rostov, a poco più di 40 chilometri dal confine di stato con la parte ora occupata dell'oblast' di Donetsk, in Ucraina. La città è stata frequentemente bersaglio di attacchi di droni ucraini, con esplosioni segnalate nella zona la notte del 27 maggio.

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ucraina russia russia ucraina guerra ucraina russia ucraina news russia news crimea
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