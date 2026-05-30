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Solidarietà, Rizzuto: "Con Venexus Veneto si mette in rete per bisogni territorio"

"Possibile importante ruolo per fondazioni"

Rosario Rizzuto - (Foto Adnkronos)
Rosario Rizzuto - (Foto Adnkronos)
30 maggio 2026 | 14.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La novità introdotta da Venexus è la capacità di mettere in connessione soggetti diversi attorno alle esigenze delle comunità locali. Lo ha affermato il presidente di Fondazione Cariparo, Rosario Rizzuto. "La giornata di oggi mostra una cosa straordinaria: una realtà territoriale forte come il Veneto vuole mettersi in rete – ha spiegato – creando uno strumento attraverso il quale attori diversi lavorano in maniera sinergica e i bisogni del territorio incrociano direttamente e con trasparenza le possibilità del mondo delle imprese". Per Rizzuto, il risultato è una maggiore capacità di intercettare e affrontare tempestivamente le necessità delle comunità locali.

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Le fondazioni bancarie - ha aggiunto - possono svolgere un ruolo di raccordo all'interno del modello promosso da Venexus. "Le fondazioni sono una parte importante di questo schema complessivo" perché - ha ricordato - per missione operano sui bisogni dei territori, dall'innovazione alla cultura, dalla scienza al sociale. "Possono essere leva e attori del sistema – ha osservato – ma non possono agire da sole: l'efficacia nasce dall'azione congiunta di pubblico, privato, istituzioni e fondazioni".

Rizzuto ha inoltre annunciato una futura integrazione tra Venexus e la piattaforma già utilizzata da Fondazione Cariparo per raccogliere e valutare le progettualità provenienti dal territorio, con l'obiettivo di ampliare le opportunità di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

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solidarietà Rizzuto Venexus Veneto territorio comunità locali
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