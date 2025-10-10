Sostenibilità: Busetto (Medtronic), 'carbon neutral entro il 2030 e net zero al 2045'

"Da anni la sostenibilità è al centro della nostra strategia Esg. Dal 2014 abbiamo iniziato a pubblicare il nostro bilancio di sostenibilità a livello volontario e stiamo lavorando in ottica di rientro entro l'anno fiscale 2028. Il nostro impegno parte da un concetto fondamentale: la salute umana è strettamente correlata con quella del nostro pianeta. Continuiamo dunque a concentrarci sullo sviluppo di tecnologie sanitarie, prodotti, servizi e soluzioni sempre più innovativi per garantire sempre di più un miglioramento dell'outcome di tutti i pazienti serviti nel mondo e allo stesso tempo vogliamo anche garantire la riduzione del nostro impatto ambientale, per salvaguardare il nostro pianeta. Ci siamo infatti posti l'obiettivo del Net zero entro l'anno fiscale 2045 e carbon neutral entro l'anno fiscale 2030". Così Elena Busetto, Regional Sustainability Manager Medtronic, alla tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in svolgimento all'università Bocconi di Milano .