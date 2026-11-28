Promosso da Fondazione Sodalitas sin dal 2016, 'Cresco Award – Città Sostenibili' è diventato un punto di riferimento nazionale per la valorizzazione e la diffusione delle buone pratiche di sostenibilità territoriale. In queste undici edizioni il Premio, organizzato con il patrocinio di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Rete dei Comuni Sostenibili, Commissione Europea, Csr Europe e la partnership di aziende avanzate sul fronte della sostenibilità, ha visto la partecipazione di oltre 1.000 enti tra Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni e Raggruppamenti di Comuni e Comunità Montane. Sono 1.327 i progetti innovativi di sviluppo sostenibile presentati: un patrimonio di esperienze, soluzioni e modelli replicabili e in linea con gli Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, disponibili sulla piattaforma digitale Mondo Cresco, che favorisce la condivisione delle conoscenze e la collaborazione tra territori.

Cerisano (CS), Fiumicello Villa Vicentina (UD), Arco (TN), Marsala (TP) e Città metropolitana di Milano si sono aggiudicati i Premi Fondazione Sodalitas dell'undicesima edizione di 'Cresco Award – Città Sostenibili'. I cinque riconoscimenti, assegnati a enti locali appartenenti a diverse classi demografiche, premiano esperienze che dimostrano come la sostenibilità possa tradursi in interventi concreti capaci di migliorare la qualità della vita, rafforzare la coesione sociale, tutelare le risorse naturali e generare nuove opportunità di sviluppo per le comunità. I progetti vincitori sono stati selezionati da una Giuria multistakeholder indipendente presieduta dalla Rettrice del Politecnico di Milano, sulla base della loro capacità di rispondere alle sfide dei territori attraverso soluzioni innovative, efficaci e replicabili.

Accanto ai riconoscimenti assegnati da Fondazione Sodalitas, anche l'edizione 2026 ha previsto i Premi Impresa promossi dalle aziende partner dell'iniziativa, che valorizzano progetti di particolare interesse rispetto alle rispettive aree di impegno e competenza. Quest’anno le aziende coinvolte sono: Alstom, Altea Federation, Aragorn, Bureau Veritas Italia, Cellnex, Certiquality, Confida, Consulnet, Dab Sistemi Integrati, EffAI, FedEx, Intesa Sanpaolo, Kpmg, Let’s Donation, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Sias, STMicroelectronics, Ubs, Wise Engineering.

La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi a Verona nell’ambito della 43^ Assemblea Nazionale dell’Anci durante un incontro a cui sono intervenuti il presidente di Fondazione Sodalitas, Alberto Pirelli; Agostino Chisari, responsabile Area Territori di Fondazione Sodalitas; Massimo Allulli della Consulta delle Città Capoluogo e coordinamento dei sindaci delle Città metropolitane di Anci, insieme a numerosi sindaci e assessori dei Comuni premiati.

“Con l'edizione 2026 - ha dichiarato Alberto Pirelli - Cresco Award entra nel quinquennio decisivo per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. I progetti premiati raccontano un'Italia che, attraverso la collaborazione tra amministrazioni locali e imprese, sa interpretare le grandi sfide della sostenibilità trasformandole in risposte concrete alle esigenze delle comunità. Dalla rigenerazione dei piccoli borghi alla mobilità sostenibile, dalla tutela della biodiversità all'inclusione sociale e all'adattamento climatico, emerge la capacità dei territori di sperimentare soluzioni innovative e generare valore condiviso. Attraverso il progetto Cresco Award, queste esperienze possono essere conosciute, condivise e replicate, diventando una leva indispensabile per accelerare la transizione sostenibile e costruire un futuro migliore”.