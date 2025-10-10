Sostenibilità: Grandi (Gruppo Acinque), 'attenzione e sostegno per persone e territori'

"Il Gruppo Acinque dimostra quotidianamente il proprio impegno in sostenibilità, in primis con un'attenzione alle sue persone, allo sviluppo e al benessere organizzativo, con diversi percorsi che si declinano tramite il nostro progetto Inclusivacinque, che si preoccupa del benessere psicologico e dell'inclusione di tutte le nostre persone sotto tutti i punti di vista. Abbiamo una grande attenzione anche verso i territori in cui operiamo in Lombardia". È quanto affermato da Simona Grandi, Hr Business Partner - DE&I Manager di Gruppo Acinque, alla tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in svolgimento all'università Bocconi di Milano