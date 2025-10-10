Sostenibilità: Scavolini (Scavolini), 'usiamo solo energia da fonti rinnovabili da diversi anni'

"Dietro la parola sostenibilità c'è un mondo, quindi noi cerchiamo di affrontarla pezzo per pezzo. Oltre a fare un bilancio di sostenibilità, ad avere sistemi ambientali certificati, motore della gestione ambientale, e un sistema di salute e sicurezza che aiuta a tutelare i lavoratori, mettiamo in campo tutte quelle iniziative che possono aiutarci a crescere rispetto alla sostenibilità. Ad esempio, già da molti anni utilizziamo esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili". Lo ha detto Gian Marco Scavolini, Responsabile Qualità e Ambiente - Vice Pres. CdA Scavolini, alla tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in svolgimento all'università Bocconi di Milano.