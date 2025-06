Sostenibilità, Zerbino (Unipi): “Eco-ansia necessita di risposte concrete”

“Secondo dati Istat più del 70% dei giovani tra i 13 e i 19 anni è fortemente preoccupato per problemi derivanti dalle mutazioni climatiche, e questo si può trasformare in eco-ansia. I giovani hanno bisogno di azione, l’eco-ansia non è una patologia ma una reazione che necessita di risposte concrete in termini di transizione circolare.” Ha dichiarato Pierluigi Zerbino dell’Università di Pisa a margine della presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2024 di Conou, il Consorzio Nazionale Oli Usati, a Palazzo Wedekind a Roma.