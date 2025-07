Spazio, pronto al lancio negli Usa il nanosatellite della torinese Tyvak per la missione 5G-Lide

Finanziata da Asi e sviluppata all’interno del programma Artes di Esa Sara’ lanciata nelle prossime ore in California dalla Vandenberg Space Force Base, sede per i lanci in orbita polare e per i test e gli atterraggi dei razzi Falcon 9 di SpaceX, la missione di in-orbit demonstration 5G-Lide (Direct Access Live Demonstration), sviluppata all'interno del programma Artes dell’European Space Agency (Esa). La missione, che prevede il rilascio in orbita di un nano satellite e lo sviluppo ed installazione di due terminali di terra, è stata sviluppata da un consorzio interamente italiano guidato da Tyvak International, con sede a Torino, che è responsabile della progettazione, realizzazione e del controllo in orbita del satellite durante la fase operativa.

La missione Lide, finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) con il contributo al programma Artes di Esa, ha un ruolo rilevante in termini di integrazione del 5G con le comunicazioni satellitari per rispondere alla crescente domanda di connettività, ed estendere questi servizi ad infrastrutture satellitari agili e a basso costo. La dimostrazione di un accesso diretto e ad alta velocità con i terminali di piccola dimensione è il primo passo verso l'implementazione a larga scala di un servizio satellitare a banda larga basato su tecnologia 5G nel nostro Paese.

In particolare, la missione Lide funge da banco di prova utilizzando la piattaforma ‘Renegade’ sviluppata da Tyvak International in Italia per dimostrare che in orbita si possono applicare nuove tecnologie a supporto dello sviluppo di servizi che richiedono connettività a banda larga in mobilità, con dispositivi di ridotte dimensioni, e in zone a scarsa ricettività di segnale cellulare o rete terrestre, per esempio protezione civile, difesa, telemedicina.

“Siamo molto soddisfatti di essere parte attiva di un progetto così rilevante che può rappresentare un punto di riferimento per lo sviluppo di infrastrutture di telecomunicazione satellitare nel nostro Paese - sottolinea Fabio Nichele amministratore delegato di Tyvak International - il sistema che abbiamo realizzato è orientato a fornire connettività internet ad alta velocità e bassa latenza in Italia e in Europa, soprattutto per applicazioni strategiche e tattiche, per supportare aree remote e rurali dove l'accesso a Internet è limitato o inesistente, con una infrastruttura che prevede una costellazione di decine di piccoli satelliti in orbita terrestre bassa”.

“Il nanosatellite 5G-Lide - prosegue Nichele - è un satellite compatto ma molto avanzato, progettato per prestazioni ottimali in operatività di telecomunicazioni. Fondamentale per le sue capacità è il sistema attivo di determinazione e controllo dell'assetto, che garantisce un orientamento preciso del satellite per una qualità del segnale costante. Nel complesso, il design integrato del satellite, composto da tecnologia avanzata di transponder, antenne ad alte prestazioni e hardware di comunicazione terrestre ottimizzato, garantisce connettività, affidabilità e copertura superiori, offrendo agli utenti un vantaggio significativo rispetto ai sistemi esistenti”.

Nata a Torino nel 2015 Tyvak International conta una settantina di dipendenti e un fatturato vicino ai 10 milioni di euro. Di recente è entrata nel gruppo Lockheed Martin. Realizza nanosatelliti dal volume ridotto e con una massa compresa fra i 10 e i 30 chilogrammi fino ai microsatelliti, che possono raggiungere i 300 chili. Ad oggi Tyvak ha costruito e lanciato 16 satelliti per clienti commerciali e istituzionali.