Terna, Di Foggia: 'donne STEM colonna portante della transizione'

10 febbraio 2026 | 18.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Terna, gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale, celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza dell'11 febbraio sottolineando il ruolo strategico delle competenze stem e del talento femminile nella transizione energetica del Paese. Il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia dà sostanza a questa convinzione con politiche di assunzione, formazione e sviluppo del personale che nel 2025 hanno portato all'ingresso di oltre 800 nuove risorse, più di 350 laureate e laureati in materie stem, di cui il 36% circa sono donne. Un approccio in linea con la people strategy di Terna, abilitatore del piano industriale 2024-2028, fondata su attrazione dei talenti, collaborazione con scuole e università, master innovativi e programmi di orientamento. Il percorso si inserisce in una più ampia strategia di diversity & inclusion che conferma le donne stem come colonna portante della trasformazione energetica e digitale del sistema elettrico nazionale.

