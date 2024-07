Terzo settore: al via ‘Cantieri Viceversa’, summer school al Bper Forum di Modena

Al via al Bper Forum di Modena "Cantieri Viceversa" la summer school dedicata agli operatori del terzo settore in programma dal 2 al 4 luglio. Un evento di formazione, scambio e crescita per il terzo settore che coinvolge circa 100 organizzazioni nazionali con 121.000 sedi territoriali che operano negli ambiti del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione sociale, della solidarietà internazionale, della finanza etica, del commercio equo e solidale del nostro Paese. Cantieri Viceversa si pone l'obiettivo di offrire una piattaforma di apprendimento e condivisione per chi opera nel sociale, promuovendo l'innovazione e la collaborazione.

“Bper ospita quest'anno i ‘Cantieri Viceversa’, questo importante appuntamento annuale di dialogo tra finanza e terzo settore -ha spiegato Daniele Pedrazzi responsabile Bper Bene Comune-. Un'attenzione importante da parte di Bper a questo mondo che ha visto nell'ultimo anno strutturare proprio un'unità specifica che guarda al terzo settore come una componente fondamentale in crescita del sistema economico e sociale, un'attenzione alla crescita del fenomeno dell'economia sociale che si concretizza in soluzioni, prodotti e competenze che mettiamo a disposizione del terzo settore su tutto il territorio nazionale”.

Il programma della summer school è ricco di workshop, seminari e laboratori pratici, tutti mirati a fornire strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane del settore. Gli argomenti trattati spaziano dalla finanza sostenibile alla gestione delle risorse umane alla comunicazione efficace, dalla progettazione sociale.

“Il terzo settore è attraversato da un'evoluzione significativa negli ultimi anni -ha continuato Pedrazzi- la riforma del 2017 ha aperto anche strade nuove e anche più evolute di stare nel contesto sociale da parte degli enti del terzo settore. In questo un istituto di credito può agire un ruolo importante proprio nella lettura, nella comprensione dei progetti di crescita, delle tematiche gestionali degli enti e di accompagnamento nella capacità e nel percorso di cogliere queste importanti evoluzioni”.

Un aspetto fondamentale di ‘Cantieri Viceversa’ è l'interdisciplinarità: esperti provenienti da diversi campi per fornire best practices utili a ispirare e guidare i partecipanti. “Ci sono opportunità straordinarie di confronto con tutti gli operatori oltre a tracciare strade nuove su cui lavoreremo nell'arco dei prossimi 12 mesi per studiare soluzioni e presentarci con maggiore efficacia proprio verso le realtà del terzo settore”, ha concluso Pedrazzi.