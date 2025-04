L’enogastronomia costituisce la seconda motivazione di viaggio per chi sceglie la Puglia come meta turistica. La regione è stata visitata da ben 20 milioni di persone nel 2024. Ad attrarre i turisti il mare, l’artigianato, i grandi eventi, i prodotti tipici. In questo contesto, il vino assume un ruolo centrale. Regione Puglia sta mettendo a punto la macchina del turismo esperienziale con il rilancio di vigneti autoctoni e il ritorno alla cultura e alla tradizione locale.