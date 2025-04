Al via il quarto vertice intergovernativo tra Italia e Turchia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan è arrivato a Villa Pamphili, accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente della Turchia è stato accolto dal picchetto d'onore.

All'incontro bilaterale tra i due leader seguirà la sessione plenaria di lavoro con le rispettive delegazioni. Successivamente, si svolgerà la cerimonia di scambio degli accordi con l'adozione di una dichiarazione congiunta. Guerra in Ucraina e situazione in Medio Oriente sono tra i temi in cima all'agenda del colloquio.

Il vertice italo-turco sarà l'occasione per ufficializzare diversi accordi e Memorandum d'intesa, con l'obiettivo di consolidare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi, a partire dallo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali.