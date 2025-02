Turismo, Patruno (Regione Puglia): “Nel 2024 le presenze sono aumentate del 10%”

“Il dato significativo sono gli arrivi internazionali che crescono del 22% e un raddoppio del tasso di internazionalizzazione nella nostra Regione. I nostri aeroporti superano i 10 milioni di passeggeri e gli addetti nel comparto del turismo sono più che raddoppiati rispetto al 2015”. Lo spiega Aldo Patruno, direttore dipartimento Turismo di Regione Puglia, in occasione della partecipazione di Regione Puglia all’edizione 2025 del Bit a Milano, la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore dei viaggi e del turismo.