Urso: "Spazio e mare, due settori per lo sviluppo dell'eccellenza scientifica e manifatturiera italiana"

“Spazio e mare sono due settori nei quali l’eccellenza scientifica e manifatturiera italiana possono trovare nuove possibilità di sviluppo industriale, tecnologico e occupazionale”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo al Forum Space&Blue in corso oggi a Palazzo Piacentini a Roma.

“La Blue economy vale circa 216,7 miliardi di euro in Italia sostenendo oltre 8 milioni di occupati attraverso più di 232 mila imprese. La Space economy ha un valore di circa 4 miliardi di euro e include 400 aziende con 13 mila addetti”, ha detto Urso, aggiungendo che quest'ultima “riveste un’importanza strategica anche per impatto sul Pil, in quanto Italia è terzo Paese in Europa e sesto al mondo per investimenti spaziali in rapporto al prodotto interno lordo”.

“Lo spazio una volta era una dimensione soltanto di alcuni Paesi, certamente anche dell’Italia che è stato il terzo attore mondiale dopo l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti, ed era una dimensione statuale. Oggi è una dimensione sempre più prevalentemente privata e quindi dobbiamo regolamentarla. Abbiamo fatto la prima legge sullo spazio che è ispiratrice di quella europea. La nostra legge nazionale implementa l’attività dei privati e soprattutto delle Pmi, che rappresentano elemento essenziale nostra filiera spaziale”, ha aggiunto Urso.