"Come Cna, quindi come architetti, siamo assolutamente favorevoli alla riforma del DPR 380 nei temi degli accertamenti di conformità e di tutte le procedure di sanatoria, in un'ottica di liberare il professionista dall'interpretazione normativa di una selva di norme non solo nazionali ma anche regionali e comunali". Con queste dichiarazioni Lorenzo Busnengo, coordinamento Centro studi Cnappc - Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, è intervenuto alla V edizione del convegno nazionale Valore Geometra, organizzato a Roma.