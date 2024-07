Welfare, Maderna (Lundbeck Italia): "Creare cultura adatta ad ambiente di lavoro sereno"

"Il work-life balance, ovvero il bilanciamento tra vita professionale e vita privata, è un equilibrio non semplice da trovare. Lundbeck Italia ha messo in piedi diversi progetti negli ultimi anni, facendo tanta cultura su quello che vuol dire lavorare in un ambiente con un clima sereno e, dove è possibile, conciliare la vita personale con quella lavorativa e attivando uno sportello psicologico che prende in considerazione diverse tematiche, tra cui il tema della genitorialità e dell'organizzazione del lavoro”. Così Raffaella Maderna, People and Communication Director Lundbeck Italia, in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone’, a Palazzo dell’informazione.