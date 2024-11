Eventi della settimana

Martedì 19 novembre, presso il Ministero degli Affari Esteri si terrà la presentazione del Rapporto Strategico Annuale del CED (Centro Economia Digitale). In un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e di intensificazione della competizione per il raggiungimento di una supremazia tecnologica, economica e militare, l’obiettivo di questo Rapporto Strategico del Centro Economia Digitale è quello di evidenziare, sia per le Aziende sia per gli Stati, il potenziale della Coopetizione, che gli autori del Rapporto definiscono: la strategia in grado di combinare simultaneamente dinamiche cooperative e competitive tra due o più entità al fine di ottenere reciproci e significativi vantaggi per aumentare la capacità di rispondere efficacemente alle sfide complesse dell’innovazione tecnologica, dei mercati e dei processi geostrategici. I saluti istituzionali saranno portati dal Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi.

Info: Coopetizione - CED

Martedì 19 novembre alle ore 9:00 “Graduation Day” presso l’Accademia della Marina Mercantile di Genova, Palazzo San Giorgio, Genova. Partecipa Massimo Debenedetti, AD Cetena nel panel intitolato “Il mare al centro dello sviluppo italiano”. Fra gli ospiti istituzionali figurano: Edoardo Rixi, Viceministro MIT, Marco Bucci, Presidente Regione Liguria, Giuseppe Berutti Bergotto, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare. Mercoledì 20 novembre alle ore 16 presso l’Istituto Scienze Militari Aeronautiche di Firenze si terrà il Convegno dal titolo “Giustizia al Servizio del Paese – Il Principio di Legalità”. Interviene il Presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta. Mercoledì 20 novembre a Bruxelles si terà l’incotnro del Board di ASD – Areospace Security & Defence Association parteciperà Pierroberto Folgiero, CEO Fincantieri, in qualità di membro del Board.

Giovedì 21 novembre 2024 a Palazzo Piacentini, sede del MIMIT, si terrà l’incontro dal titolo MIMIT e PNRR: “Innovazione, sostenibilità e Made in Italy: quali opportunità per i territori offerte dal PNRR”. Nel corso dell’incontro verranno presentati i risultati finora conseguiti e saranno illustrate le nuove possibilità di investimento e le opportunità per i professionisti grazie alla recente revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Interverranno: il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto, e i principali rappresentanti del sistema Paese, illustrerà gli esiti del PNRR e le nuove prospettive di investimento, fornendo un aggiornamento sulle iniziative Net Zero Technologies, rinnovabile batteria, autoproduzione da FER, transizione 5.0 e una panoramica sulla politica degli incentivi. Programma_evento_21_novembre_2024_-_MIMIT_E_PNRR.pdf