Il Gruppo A2a ha fatto registrare nel 2024 un utile netto ordinario pari a 816 milioni di euro, in aumento del 29% rispetto l'anno precedente (635 milioni di euro).

L'ebitda è risultato essere pari a 2 miliardi e 328 milioni di euro, in aumento del 18% (+357 milioni) rispetto al 2023 (1.971 milioni di euro). Il risultato operativo netto si attesta a 1.317 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto al 2023 (1.017 milioni di euro). Secondo il Gruppo la variazione positiva è riconducibile all’aumento del margine operativo lordo in parte compensato dall’effetto netto dell’incremento degli ammortamenti per effetto dei nuovi investimenti, e delle svalutazioni e della diminuzione degli accantonamenti al netto dei rilasci relativi in particolare a contenziosi fiscali.