Domani Chiara Scotti (Banca d’Italia) aprirà i lavori con un keynote speech sul futuro del sistema finanziario Si apriranno domani pomeriggio al Centro congressi Lingotto di Torino i lavori del 31°Congresso annuale di Assiom Forex. L’evento avrà inizio alle ore 15.15 nella Sala Cinquecento del Centro Congressi Lingotto dove è previsto il messaggio di benvenuto di Massimo Mocio, presidente di Assiom Forex, cui seguirà il keynote speech ‘Un viaggio nel futuro del sistema finanziario’ di Chiara Scotti, vice direttrice generale di Banca d’Italia.Il programma della giornata precede, poi, un workshop dedicato ‘Intelligenza Artificiale e transizione digitale del settore finanziario’. Giornata clou della dura giorni sabato quando alle 11.30 prenderà la parola il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta che terrà in questa occasione il tradizionale discorso ufficiale rivolto agli operatori dei mercati finanziari. L’intervento di Panetta sarà anticipato dai saluti del sindaco di Torino Stefano Lo Russo porterà i saluti della città, che patrocina l’evento insieme alla Regione Piemonte. A seguire, faranno gli onori di casa anche Andrea Tronzano, assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo (Main Partner dell’evento) e Massimo Mocio, presidente Assiom Forex. A chiudere la kermesse, nel pomeriggio di sabato un incontro su ‘Economia mondiale tra protezionismo e libero mercato’ in cui si confronteranno Angelo Camilli (vice presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco di Confindustria), Marco Gilli (presidente Fondazione Compagnia di San Paolo), Emma Marcegaglia (presidente e ad di Marcegaglia Holding), Mauro Micillo (chief of ImiCorporate & Investment Banking Division, Intesa Sanpaolo) e Silvia Maria Rovere (presidente Poste italiane.