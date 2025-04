Un marzo ancora molto solido porta a 3,77 miliardi la raccolta totale del trimestre e a 2 miliardi la raccolta gestita Banca Mediolanum S.p.A.

Questi nel dettaglio i risultati commerciali del mese di marzo 2025: 1,61 miliardi di euro, di cui: Raccolta netta totale € 1,29 miliardi, € 3,77 miliardi YTD - Raccolta netta in risparmio gestito € 840 milioni, € 2,01 miliardi YTD - Nuovi finanziamenti erogati € 301 milioni, € 849 milioni YTD - Premi polizze protezione € 19 milioni, € 53 milioni YTD.

“Con 1,3 miliardi di euro, la raccolta netta -dice Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum- continua ad essere estremamente sostenuta anche nel mese di marzo e ci consente di chiudere il primo trimestre con un totale di 3,77 miliardi. Ma ciò che ci conferma di lavorare nella giusta direzione è certamente il dato della raccolta gestita, che ha registrato 840 milioni a marzo, permettendoci di archiviare il trimestre con il risultato di 2 miliardi complessivi, +71% rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche i volumi del credito vedono un’accelerazione notevole, con erogazioni per 301 milioni nel mese e 849 milioni nel trimestre, in crescita del 51% rispetto allo scorso anno”. Conclude Doris: “Guardiamo con attenzione alla recente volatilità sui mercati: è proprio in questi momenti che il supporto dei Family Banker, unitamente ai sistemi di investimento automatici che rendono unica la nostra strategia, si conferma un elemento cruciale per affrontare queste fasi con un’adeguata preparazione. Continuiamo ad accompagnare i clienti verso i loro obiettivi finanziari con la razionalità e l’ottimismo che da sempre contraddistinguono il nostro approccio alla consulenza”.