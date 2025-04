Perdite contenute in apertura a Piazza Affari, ma c'e' un perchè. Le regole del Ftse Mib prevedono che se una società perde in maniera anomala sia sospesa dal listino e si prenda come riferimento il prezzo di chiusura della seduta precedente in attesa che rientri in negoziazione. Procedura standard, ma sono numerose le società che stamane in avvio di Borsa non sono riuscite a fare prezzo e sono state sospese. Ecco perchè Piazza Affari all'apertura registrava solo un calo dell'1,25%. Il sistema ha fermato i titoli peggiori. Diverse banche certo, ma non solo. Leonardo ad esempio è riuscita a entrare in contrattazione dopo 36 minuti dall'apertura, Unipol dopo 29 minuti, Ferrari meglio, ha preso il via 12 minuti dopo l'inizio degli scambi.

Tra le banche del risiko Unicredit è entrata in contrattazione dopo 15 minuti, Mps dopo 25 minuti, Mediobanca dopo 25 minuti, Banco Bpm dopo 23 minuti, Bper dopo 27 minuti, PopSondrio dopo 27 minuti.

Nel complesso il Ftse Mib ha perso la quota di 39.712 punti toccata lo scorso 19 marzo ed scivolata fino al minimo toccato oggi di 31.989 punti che si registra a metà seduta di Borsa targata lunedì 7 aprile 2025. Alle 13.32 il Ftse Mib perde il 4,78%.