Meeting Bce ed elezioni giapponesi. La settimana finanziaria del 22 luglio

Sarà una settimana finanziaria rovente quella che si concluderà non venerdì 25, ma la domenica successiva. Attenzione puntata giovedì 24 luglio al meeting della Bce, per poi oltrepassare l'oceano e approdare in Giappone il 27 luglio quando si terranno le elezioni della Camera Alta: il risultato avrà effetti sulle negoziazioni commerciali in corso con gli Usa e sul rapporto debito/pil del Paese. Negli Usa occhi puntati venerdì sulla pubblicazione degli indici Pmi del settore manifatturieri e dei servizi.