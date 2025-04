La richiesta a ChatGpt: quale sarebbe il Papa più gradito al mondo Finanziario? Ecco la risposta: "Nel mondo finanziario si guarda con favore a un “papa” dal profilo amministrativo solido, con esperienza nella gestione di grandi bilanci e nelle riforme anticorruzione. In questo senso il cardinale Pietro Parolin è visto come il candidato più gradito".

Ecco la spiegazione dell'Intelligenza artificiale: "Governance e rigore finanziario: Segretario di Stato dal 2013, Parolin ha avviato protocolli più stringenti contro il riciclaggio e contribuito a mettere ordine nelle finanze vaticane, bilanciando le esigenze di trasparenza e continuità. E ancora: "Esperienza in investimenti complessi: ha seguito trattative delicate (accordo con la Cina) e gestito – senza esserne imputato – l’investimento immobiliare londinese poi finito in scandalo, dimostrandosi però capace di pilotare il dossier fino al processo del 2021"

Ancora: "Analisti e piattaforme di finanza specializzata sottolineano come Parolin incarnerebbe un “percorso pragmatico” in grado di garantire stabilità economica al Vaticano. Analisi degli esperti: fra i papabili, “candidati come Parolin (o Prevost) offrono vie pragmatiche, mentre riformisti come Tagle comporterebbero maggiori incertezze sul piano finanziario”. La conclusione: "Per il mondo della finanza — abituato a valutare rischi, continuità e capacità manageriali — il profilo di Pietro Parolin è quello ritenuto più rassicurante e “papabile” in chiave economico‑gestionale". (di Andrea Persili)