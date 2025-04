Per l'assemblea degli azionisti di Recordati, convocata per il prossimo 29 aprile, per la nomina del Consiglio di amministrazione è stata presentata un’unica lista, composta da 10 candidati, da parte dell’azionista Rossini.

Lo stesso Rossini, titolare di 97.912.463 azioni ordinarie Recordati, pari al 46,82% del capitale sociale, ha presentato altresì alcune proposte individuali di deliberazione su materie all’ordine del giorno, tra cui determinare in dieci il numero dei componenti il Cda e fissare in tre esercizi, quindi fino all'assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Cda.