Gaza, la dichiarazione congiunta dei Ministri degli Esteri

Sono 28 i Ministri degli Esteri, tra cui Antonio Tajani, che hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per richiedere con urgenza la fine delle ostilità a Gaza. Nel testo della dichiarazione vengono sottolineati alcuni punti fondamentali: primo, che la sofferenza della popolazione ha raggiunto livelli insostenibili; secondo, che il modello adottato dal Governo israeliano per la distribuzione degli aiuti umanitari è pericoloso in quanto aumenta l’instabilità nell’area e priva i cittadini della loro dignità. I Ministri degli Esteri dei Paesi firmatari, inoltre, condannano il rilascio a rilento degli aiuti e l’uccisione dei civili – finora circa 800 - che cercano soltanto di ottenere acqua e cibo per poter sopravvivere. Per questo, Il Governo israeliano viene esortato a revocare le restrizioni nei flussi degli aiuti umanitari, consentendo alle Nazioni Unite e alle Ong di operare in sicurezza ed efficacia, oltre che ad adempiere ai suoi obblighi nel rispetto del diritto umanitario internazionale. Viene inoltre condannato lo sfollamento forzato della popolazione palestinese, una misura che, se attuata, porterebbe ad un drastico cambiamento nei territori palestinesi occupati, dividendo in due il futuro Stato palestinese. Nei confronti di Hamas, nella dichiarazione viene richiesto il rilascio immediato e incondizionato dei prigionieri israeliani detenuti da lungo tempo. In chiusura dell’atto, tutte le parti e le comunità internazionali vengono esortate a unirsi in uno sforzo comune per giungere a un cessate il fuoco incondizionato e permanente, che sia l’avvio di un percorso politico per garantire sicurezza e pace per l’intera regione.

Link al comunicato del Ministero degli Esteri