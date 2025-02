FA Cup, sedicesimi di finale. Liverpool e Manchester City in trasferta

In Inghilterra, con la Premier League ferma, si gioca l'FA Cup. Questa competizione, l'equivalente della Coppa Italia, ha sempre un fascino particolare e racconta storie di club di serie minori che battono le più quotate squadre professionistiche. Ad aprire il secondo weekend di febbraio è proprio la sfida tra Leyton Orient e Manchester City sabato 8. L'impresa dei londinesi è quotata a 17.00, i ragazzi di Pep Guardiola a 1.04. Calci d'angolo che potrebbero essere influenti in questo tipo di match: da 14 in poi a 4.80.

Birmingham-Newcastle match da possibili sorprese. Quota del "Goal" a 1.65, combo 0.5 casa+1.5 ospite a 2.10. L'over 1.5 primo tempo a 2.20, tre reti a 5.00. Entrambe segnano nella prima frazione a 3.90, nessun gol invece a 3.50. Si prospetta grande equilibrio tra Brighton e Chelsea. Quota dell'X a 2.80, parziale/finale in pareggio a 6.75. Multichance X o GG a 1.32, multiesito 0-0 o 1-1 a 5.50.

Blackburn-Wolverhampton tipica partita da tripla nella giornata di domenica. Un gol nei primi 15 minuti a 2.80, dal 76° in poi a 13.00, nessuna rete a 9.50. Difficile vedere le reti inviolate, con i padroni di caa a 4.15 e gli ospiti a 2.10. Turno apparentemente semplice per il Liverpool in casa del Plymouth. Viste le quote basse per le fisse, c'è il 2+over 2.5 a 1.47, il 3.5 a 2.20. Reds vittoriosi con 2-3 gol di scarto a 1.90, 2-4 a 2.23. Ci si attende tanto da Aston Villa-Tottenham, soprattutto dagli Spurs bancati a 3.80 e quindi sfavoriti. Partita da ribaltone, a 3.70 e a 9.00 nel caso degli ospiti. Due reti per tempo a 3.30, due gol del Tottenham a 2.35.