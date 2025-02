Serie A, c’è attesa per Juventus-Inter: precedenti e quote del derby d’Italia

Il derby d'Italia tra Juventus e Inter è uno degli eventi più attesi della stagione calcistica, una partita che racchiude oltre un secolo di storia e rivalità tra due delle squadre più titolate d’Italia.

L’ultimo incontro disputato tra le due compagini, che si è giocato a San Siro, è stato caratterizzato da un risultato spettacolare: 4-4, una partita incredibile, ricca di gol ed emozioni, che ha reso ancora una volta chiaro quanto questo derby sia capace di regalare spettacolo a chiunque lo guardi. In generale, negli ultimi dieci precedenti il bilancio sorride nettamente ai nerazzurri, con cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Nonostante ciò, la storia di questo derby è segnata anche da tante sfide equilibrate e da vittorie bianconere, come quella ottenuta nell'ultima sfida in casa della Juventus, nel 2022, con il punteggio di 2-0. Una vittoria che ha permesso alla Vecchia Signora di mantenere vive le speranze di lottare per il titolo in un campionato che si è rivelato più competitivo che mai.

Per quanto riguarda le quote per la prossima sfida, la partita si preannuncia equilibrata, come testimoniano vari bookmakers. La vittoria della Juventus è offerta a 3.50, mentre quella dell’Inter è leggermente più bassa a 2.20, con il pareggio quotato a 3.10. Le quote per i gol sono altrettanto interessanti, con l'Over 2,5 che paga 2.00 e l'Under 2,5 che si ferma a 1.72, suggerendo la possibilità di una partita con molti gol. L’ipotesi che entrambe le squadre segnino è ben bilanciata, con una quota di 1.80, mentre il "No Gol" è quotato a 1.90, segno di una incertezza sul possibile andamento della partita in fase offensiva.

Passando ai singoli protagonisti, il confronto tra i bomber delle due squadre è uno degli aspetti più affascinanti di questo derby. Lautaro Martínez, capitano dell’Inter, è il favorito per il gol, con una quota di 2.75, seguito da Kolo Muani, nuovo acquisto della Juventus, offerto a 3.00. Le quote per gli altri marcatori, come quella di Barella a 7.50 o quella di Yildiz a 4.50, aggiungono un ulteriore elemento di incertezza sulla partita, con la possibilità che siano proprio i centrocampisti a fare la differenza.