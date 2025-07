Gli eventi in agenda

Martedì 22 luglio 2025, ore 10:00, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) presentano il documentario “La transizione possibile”, realizzato dal regista e narratore Luca Pagliari. Interverranno Paolo Arrigoni, Presidente del GSE, e Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in un dialogo sul ruolo strategico della transizione energetica.

La transizione possibile

Giovedì 24 luglio 2025 Ore 15:30, presso L’Opificio Italiacamp (Roma, Via Luigi Pierantoni 2A), si terrà l’evento “Italy-UAE: Italian Innovation Beyond Borders”, promosso da Italiacamp in collaborazione con l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e il supporto di Key2People.

