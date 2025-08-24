Cerca nel sito
Domenica 24 Agosto 2025
Aggiornato: 08:33
GrAudio edizione delle 08:30 del 24 agosto
Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag
24 agosto 2025 | 08.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti
Tag
gr
graudio
audionews
audio
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Kursk, Russia abbatte drone ucraino: fiamme in sito nucleare
Milan-Cremonese 1-2: cade subito il Diavolo, a San Siro la prima sorpresa della Serie A
Salvini: "Macron è un po' permaloso, nessun insulto ma se vuole vada lui a combattere in Ucraina"
Salerno, donna trovata morta in casa a Montecorvino Rovella: preso l'ex compagno
Piantedosi sugli sgomberi: "Dopo il Leoncavallo arriverà anche il turno di CasaPound"
Non c'è Vita senza ricerca
in Evidenza
Riparte a Bologna il giro d'Italia della CSR 2025
in Evidenza
Centro Economia Digitale
in Evidenza
Il genio di Milano
in Evidenza
Ponte sullo Stretto di Messina, Salini (Webuild): "Con ok Cipess inizia nuova stagione, orgogliosi di farne parte"
in Evidenza
Gksd e Gruppo San Donato, a Baghdad posa della prima pietra ospedale italiano
in Evidenza
Energie per il Sarno, avviato varo condotte sottomarine Torre del Greco-Torre Annunziata
in Evidenza
Adsp Mtcs, presentate dal neo commissario Latrofa linee guida mandato
in Evidenza
Energia, call center aggressivi: i consigli di Arera per difendersi
in Evidenza
Alla Camera convegno 'Verso il Testo unico della legislazione farmaceutica'
in Evidenza
'La pasta, integratore di felicità', al via campagna Ismea-Fipav
in Evidenza
Tumore del polmone, nuove armi per vincerlo
in Evidenza
'I Mille volti dell’Acqua', al via il contest di Acea: 5mila euro al miglior cortometraggio
in Evidenza
Giornata mondiale delle epatiti, occhi puntati su aumento screening
in Evidenza
"Generazioni in mutamento", a Scilla convegno di Fondazione Magna Grecia
in Evidenza
Sostenibilità, report Ferrarelle: 1,5 milioni di euro restituiti alla comunità
in Evidenza
Guida autonoma e inclusiva, presentato dal Politecnico di Milano 'Sharing for Caring'
in Evidenza
Tradizione, innovazione e eccellenze agroalimentari, la Campania all' Expo 2025 di Osaka
in Evidenza
Il progetto ‘Sentiero del respiro’ promuove natura, salute e sviluppo sostenibile
in Evidenza
Malattie rare, 5 anni ritardo medio diagnosi: indagine nazionale esplora cause ed effetti
in Evidenza
Cybersicurezza e Ai, a Roma convegno Confassociazioni Digital
in Evidenza
Roma, a Tor Vergata un pomeriggio per orientare il futuro universitario degli studenti
in Evidenza
A Milano la Tech Conference 2025 di TeamSystem
in Evidenza
Blue Forum 2025
in Evidenza
Malattie neurologiche croniche, presentato in Senato documento 'Deestrategy'
in Evidenza
Infrastrutture moderne e Pubblica Amministrazione, presentata indagine SWG-EY
in Evidenza
‘Fermate la Legge, non fermate la Vita’ conferenza stampa Pro Vita & Famiglia
in Evidenza
A2a, i numeri del gruppo presentati a Milano
in Evidenza
Disabili, per la Lega del Filo d'Oro 60 anni di crescita
in Evidenza
Elena Fontanella nuova direttrice dell'Istituto italiano di Cultura di Madrid
in Evidenza
Distilleria Nardini acquisisce Domenis 1898
in Evidenza
Capsule esauste di caffè in alluminio, a Milano accordo per servizio di raccolta a domicilio
in Evidenza
Energia, Agsm Aim presenta Piano Industriale 2025-2030
in Evidenza
Samsung presenta Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e Galaxy Watch8
in Evidenza
Cloud e transizione digitale, il punto su regole, strategie e investimenti
in Evidenza
Tumore al polmone, bilancio diagnosi precoce al San Camillo di Roma
in Evidenza
A Milano l'assemblea generale di Assolavoro Formazione
in Evidenza
Presto in Italia primo farmaco contro il prurito renale
in Evidenza
Cancro alla prostata, al Senato la campagna 'Allo specchio della salute'
in Evidenza
Roma, presentato alla Camera documento 'Diagnosticare per trattare in oncologia'
in Evidenza
A Milano l'Assemblea estiva di Confagricoltura
in Evidenza
Cancro al seno metastatico, ok Aifa a cura mirata
in Evidenza
'La cultura della sicurezza nei cantieri', a Milano seminario CROIL e Ordine Ingegneri della Provincia
in Evidenza
Il futuro della salute, a Milano 'Sound of Science' di Novartis
in Evidenza
Ecco la nuova bolletta uguale per tutti fatta da Arera, più chiara e facile da leggere
in Evidenza
Bacardi conferma Deliverti per la gestione di iniziative digitali su misura
in Evidenza
Vacanze, quasi la metà italiani rinuncia a viaggiare con il proprio cane
in Evidenza
Presentata la III edizione di 'Eco Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti'
in Evidenza
Roma, presentato XIII Rapporto Crea Sanità sulle performance regionali
in Evidenza
Farmaceutica, Sapio acquisisce Baywater leader assistenza respiratoria domiciliare in Uk