I principali provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri

Infrastrutture e trasporti, livelli essenziali delle prestazioni, autorizzazioni paesaggistiche, reclutamento personale universitario, sono alcuni degli ambiti sui quali è intervenuto il Governo nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri svoltosi a Palazzo Chigi il 19 maggio. Prima di tutto, è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e lavori pubblici, il corretto funzionamento dei trasporti ferroviari e su strada, la corretta gestione del demanio portuale e marittimo, oltre all’attuazione di adempimenti legati al PNRR e alla partecipazione all’Unione europea. Nello specifico, il provvedimento prevede misure urgenti per garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina Spa al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Inoltre, sono previste misure per superare le criticità applicative del Codice dei contratti pubblici e disciplinare lo svolgimento delle verifiche sismiche sugli edifici pubblici. In ambito di trasporti, vengono, tra l’altro, introdotte misure di compensazione per disagi e disservizi alla mobilità dovuti alla realizzazione di lavori di manutenzione e ampliamento della rete ferroviaria, oltre alla revisione della disciplina delle concessioni autostradali sulla base della Legge per la concorrenza 2023. Il Cdm ha inoltre approvato un disegno di legge per la modifica delle modalità di accesso, valutazione, reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, che punta a superare l’attuale sistema di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASI) per accedere al ruolo di docente universitario, con l’introduzione di un nuovo modello di piattaforma telematica gestita dal Miur mediante il quale i candidati potranno autodichiarare il possesso dei requisiti minimi per partecipare ai concorsi. La selezione dei docenti, inoltre, non avverrà più a livello centrale, ma sarà demandata ai singoli atenei.

Link al comunicato completo del Governo.