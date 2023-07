Il Premio 'La storia in un romanzo' va alla scrittrice francese Annie Ernaux

Va alla scrittrice francese Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura 2022, la 16/a edizione del Premio Crédit Agricole 'La storia in un romanzo', riconoscimento nato su impulso di Crédit Agricole Italia in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it e Link, Festival del giornalismo di Trieste.

L'annuncio arriva nel conto alla rovescia verso Pordenonelegge 2023, la Festa del Libro con gli autori che da sempre ospita il Premio, in programma quest'anno dal 13 al 17 settembre. Annie Ernaux sarà protagonista della cerimonia di premiazione, sabato 16 settembre, alle ore 18, al Teatro Verdi di Pordenone, nell'ambito della 24/a edizione del festival. Alla cerimonia seguirà l'incontro con il pubblico sui legami fra il romanzo e la storia.

Nata a Lillebonne nel 1940, Annie Ernaux è una delle voci più autorevoli del panorama culturale francese e internazionale: considerata un classico contemporaneo, è amata da generazioni di lettrici e lettori. "L’edizione 2023 del Premio Crédit Agricole 'La storia in un romanzo' - spiegano le motivazioni - va alla scrittrice Annie Ermaux per avere saputo raccontare, attraverso un''autobiografia impersonale' di lucidissima capacità introspettiva, la memoria collettiva dal dopoguerra a oggi. Fondendo la propria voce individuale con il coro della Storia, spinta da una lingua tersa, affilata e di una raffinatissima semplicità, Ernaux riesce quasi miracolosamente, al modo dei grandi maestri, in ciò che è lo scopo più nobile della letteratura: parlare di sé e nello stesso tempo parlare a ognuno di noi, intimamente, portando l’esperienza individuale in una dimensione universale".

La sequenza dei vincitori del Premio Crédit Agricole 'La storia in un romanzo' è particolarmente prestigiosa: il riconoscimento è stato conferito nel tempo ad Arturo Peréz-Reverte, Abraham Yehoshua, Art Spiegelman, Alessandro Baricco, Ian McEwan, Martin Amis, Umberto Eco, Emmanuel Carrère, Javier Cercas, Wole Soyinka, Robert Harris, Svetlana Aleksievič, Olga Tokarczuk, Fernando Aramburu e nel 2022 a Jhumpa Lahiri.

"L'albo d’oro del Premio Crédit Agricole 'La storia in un romanzo' si arricchisce di un altro grande nome della letteratura internazionale – ha dichiarato Vittorio Ratto, vice direttore generale di Crédit Agricole Italia – Siamo orgogliosi di aver contribuito, nel corso degli anni, a creare insieme a Pordenonelegge un appuntamento che oggi rappresenta l’evento centrale di ogni edizione del Festival e che riafferma ancora una volta il nostro impegno per la manifestazione e per la nostra comunità di appartenenza".

Annie Ernaux, studiata e pubblicata in tutto il mondo, nei suoi libri ha reinventato i modi e le possibilità dell’autobiografia, trasformando il racconto della propria vita in acuminato strumento di indagine sociale, politica ed esistenziale. Considerata un classico contemporaneo, è amata da generazioni di lettrici e lettori. Nel 2022 è stata insignita del Premio Nobel per la letteratura "per il coraggio e l'acutezza clinica con cui ha svelato le radici, gli straniamenti e i vincoli collettivi della memoria personale". Nel 2018 ha ricevuto il Premio Hemingway per la Letteratura.

I suoi libri pubblicati da L'orma editore sono, in ordine cronologico: Il posto, Gli anni, L'altra figlia, Memoria di ragazza, Una donna, La vergogna, L'evento, La donna gelata, Guarda le luci amore mio, Il ragazzo.