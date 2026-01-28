A FITUR 2026, Archipelago e Tonino Lamborghini annunciano una partnership per la gestione di hotel e residenze di lusso

Il gruppo internazionale di gestione alberghiera Archipelago e il rinomato marchio di lusso italiano Tonino Lamborghini annunciano una partnership per la gestione di hotel e residenze di marca in Repubblica Dominicana, Messico, Indonesia e Filippine. Il primo progetto annunciato nell'ambito di questa partnership strategica sarà a Cap Cana, in Repubblica Dominicana.

MADRID, 28 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Con una mossa strategica rivoluzionaria per entrambe le aziende, Archipelago e il suo marchio di hotel di lusso Huxley hanno stretto una collaborazione con il rinomato marchio di lusso italiano Tonino Lamborghini per la gestione di hotel e residenze di lusso. Nell'ambito di questa partnership, Archipelago è stato nominato partner operativo esclusivo per gli hotel e le residenze di lusso Tonino Lamborghini in Repubblica Dominicana, con un'ulteriore espansione prevista in altre aree: Messico, Indonesia e Filippine. Gli hotel di lusso Tonino Lamborghini sviluppati nel corso di questa collaborazione saranno gestiti nell'ambito di un nuovo concept del marchio alberghiero Tonino Lamborghini Hotels by Huxley, con operazioni estese alle residenze Tonino Lamborghini in tutti i relativi progetti di marca della partnership.

Questo segna un passo significativo nell'espansione globale del portafoglio alberghiero di Tonino Lamborghini, insieme a uno degli operatori alberghieri più affermati e rispettati della zona. La partnership riflette una visione condivisa e un impegno verso l'eccellenza nel fornire esperienze di lusso raffinate ispirate allo stile di vita italiano.

"Si tratta di un'alleanza davvero innovativa che unisce le capacità operative e tecnologiche di Archipelago, attraverso il suo marchio di lusso Huxley, allo stile inconfondibile, allo spirito senza compromessi e alle capacità di design uniche del marchio di lusso Tonino Lamborghini. Abbiamo ricevuto una risposta fantastica dai nostri partner di sviluppo per questo concept, con un numero di progetti in cantiere che ha superato le nostre aspettative iniziali" ha commentato Gerard Byrne, Managing Director di Archipelago.

Ad oggi, la partnership ha siglato quattro progetti tra la Repubblica Dominicana e il Messico, il primo dei quali, Tonino Lamborghini Residences Cap Cana e Tonino Lamborghini Hotels by Huxley Cap Cana, è stato annunciato oggi alla fiera internazionale del turismo FITUR di Madrid, in Spagna. Il progetto è sviluppato da Duna Development Group, con sede in Repubblica Dominicana.

"Questa partnership rappresenta una tappa importante nella crescita internazionale del mio marchio, riflettendo il nostro impegno verso l'eccellenza e la collaborazione con partner che condividono i nostri stessi valori e una visione a lungo termine. Insieme, questa collaborazione guiderà un progetto alberghiero e residenziale innovativo, rafforzando la presenza del marchio nei principali mercati internazionali come Repubblica Dominicana, Messico, Indonesia e Filippine" ha commentato il Dr. Tonino Lamborghini, fondatore di Tonino Lamborghini S.p.a.

Informazioni su Archipelago

Archipelago è il più grande gruppo privato di gestione alberghiera del sud-est asiatico, con oltre 45.000 camere in oltre 300 proprietà in sud-est asiatico, America Latina, Caraibi, Medio Oriente e Oceania. Con un portafoglio di 13 brand pluripremiati, tra cui Aston, Alana, Huxley e Harper, Archipelago offre strutture ricettive ad alte prestazioni progettate per garantire una rapida scalabilità e un'eccellenza operativa. Sfruttando una tecnologia proprietaria e un modello di business agile e indipendente, Archipelago offre soluzioni di gestione efficienti e di livello mondiale, su misura per la crescita globale e le ambizioni regionali nel settore dell'ospitalità.

www.archipelagohotels.com

Informazioni sul Gruppo Tonino Lamborghini

Dal 1981, il marchio Tonino Lamborghini si distingue per il design innovativo e il lusso esclusivo. Con un'offerta di prodotti che spazia dagli orologi agli occhiali, dagli accessori moda all'ospitalità, dal settore immobiliare al total living, dalle bevande di lusso ai golf cart elettrici, il marchio incarna l'eleganza e la raffinatezza italiane.

Per ulteriori informazioni: www.lamborghini.it

Instagram: @ToninoLamborghiniGroup

Facebook: Tonino Lamborghini

LinkedIn: Tonino Lamborghini

