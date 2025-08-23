A Tai'an il tasso di crescita del PIL cinese nella prima metà dell'anno è stato del 6,2%, con un forte sviluppo nel settore dei servizi

TAI'AN, Cina, 23 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Questo è un rapporto dell' ufficio di Shandong dell'Hong Kong Business Daily. Dall'inizio dell'anno, la città di Tai'an, nella provincia dello Shandong, ha registrato un avvio positivo e un semestre stabile, dimostrando ulteriormente la sua resilienza nello sviluppo economico. Nella prima metà dell'anno, la città di Tai'an ha raggiunto un prodotto interno lordo (PIL) regionale di 192,34 miliardi di yuan, con un incremento su base annua del 6,2% a prezzi costanti. Tra questi, il valore aggiunto del settore primario ha raggiunto i 22,11 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 3,8%; il valore aggiunto del secondario ha raggiunto i 73,61 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 5,5%; il valore aggiunto del terziario ha raggiunto i 96,62 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 7,2%.

La città di Tai'an sta intensificando la costruzione di un nuovo tipo di città forte e industrializzata, garantendo il più possibile il funzionamento stabile dell'economia industriale. Nella prima metà dell'anno, il valore aggiunto delle imprese industriali di dimensioni superiori a quelle designate nella città di Tai'an è aumentato del 7,6% su base annua, con l'industria manifatturiera in crescita del 9,3%, che ha generato un tasso di crescita del valore aggiunto delle imprese industriali di dimensioni superiori a quelle designate di 7,3 punti percentuali. Tai'an ha contribuito al progresso delle industrie del futuro, ha conquistato i settori dell'industria aerospaziale commerciale, dell'Internet satellitare e di altre industrie, si è concentrata sulla costruzione di una "città di accumulo di energia" da 10 milioni di kilowatt, pianificando attivamente lo sviluppo di nuovi sistemi di accumulo di energia diversificati.

A Tai'an, il settore dei servizi non è solo uno stabilizzatore per l'economia, ma anche un motore per la trasformazione. Mediante una maggiore integrazione industriale e l'accelerazione del rafforzamento digitale, il moderno settore dei servizi sta imprimendo nuovo slancio alla costruzione di una nuova città industrializzata e forte. Nella prima metà di quest'anno, il settore dei servizi nella città di Tai'an ha prodotto un bilancio impressionante: il valore aggiunto del settore dei servizi è aumentato del 7,2%, classificandosi al secondo posto nella provincia di Shandong e contribuendo per il 58,9% alla crescita economica.

Vale la pena ricordare che l'integrazione tra cultura e turismo ha accelerato lo sviluppo del settore dei servizi lifestyle di Tai'an. Il governo locale ha fatto dell'integrazione tra cultura e turismo una missione fondamentale, lanciando numerosi progetti di performance immersive come la "Cerimonia di Fengshan". La profonda integrazione tra l'industria culturale e quella turistica ha trattenuto gli scalatori della montagna a Tai'an.

