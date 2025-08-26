circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, buona la prima agli Us Open: Kopriva battuto in tre set

Il tennista azzurro ha superato il ceco nel primo turno dello Slam americano

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
26 agosto 2025 | 21.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Esordio vincente per il campione in carica Jannik Sinner allo Us Open 2025, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il numero uno del mondo e prima testa di serie, ha superato oggi, martedì 26 agosto, il ceco Vit Kopriva, numero 89 del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2 in un'ora e 38 minuti. Le uniche difficoltà per il campione di Wimbledon sono dovute a dei fastidi alla mano destra derivanti da una fasciatura per una vescica e per i quali ha chiamato il fisioterapista in campo. Al secondo turno l'altoatesino affronterà il vincente del match tra l'australiano Alexey Popyrin, numero 36 del mondo, e il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 752 del ranking Atp.

Dominio totale sin dall'avvio per l'altoatesino sul campo dedicato ad Arthur Ashe. Il numero uno tiene agevolmente i suoi turni di battuta, piazza due break vola sul 5-0 e chiude 6-1 in meno di mezz'ora contro un avversario in costante difficoltà. La musica non cambia nel secondo parziale con la differenza che i break questa volta sono 3 messi a segno al primo, terzo e settimo game per chiudere ancora 6-1. C'è un po' più di partita nel terzo set dove il 24enne altoatesino strappa la battuta all'avversario al quarto gioco, allunga sul 4-1, sul 4-2 annulla le uniche due palle break dell'incontro, per poi chiudere 6-2 in un'ora e 38 minuti.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner us open sinner kopriva sinner oggi us open us open 2025
Vedi anche
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza