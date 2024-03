Aborto. Pro Vita Famiglia: da Macron delirio imperialista. Flash-mob davanti le ambasciate francesi

8 marzo 2024. «Macron vuole scatenare in Europa una guerra ideologica sull’aborto come Napoleone scatenò una guerra militare: il risultato saranno sempre milioni di vite innocenti spezzate. La pretesa di Macron di inserire l’aborto nella Carta dei Diritti UE è un folle delirio imperialista in campo bioetico e una dichiarazione di guerra alla sovranità dell’Italia e degli Stati Membri su questo argomento. Per questo abbiamo protestato davanti alle ambasciate francesi a Roma, Milano e Firenze con cartelli che richiamano i nuovi princìpi su cui si fonda la Francia di Macron: Incivilté, Brutalité e Inhumanité.

In vista delle Elezioni europee chiediamo al Governo e ai partiti della maggioranza di respingere con nettezza le pretese ostili di Macron contro la nostra sovranità nazionale in tema di aborto e tutela della vita nascente, costruendo in UE una resistenza transnazionale con altri Paesi Membri». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus, sull’annuncio da parte del Presidente Emmanuel Macron di voler inserire nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea il “diritto all’aborto”.

