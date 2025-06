Accessibilità digitale, rivoluzione al via il 28 giugno: okACCEDO è il partner tecnologico che prepara le aziende per adeguarsi all’EAA

Milano, 20 Giugno 2025. Una nuova norma, che riguarda da vicino tutti quelli che gestiscono un sito web, sta per cambiare in modo radicale il modo di progettare e offrire servizi digitali. Il prossimo 28 giugno 2025, infatti, entrerà ufficialmente in vigore l’European Accessibility Act (EAA), ovvero la normativa europea che imporrà a imprese e istituzioni l’obbligo di rendere accessibili i propri servizi digitali anche alle persone con disabilità. Si tratta di un passaggio di enorme importanza, di una svolta epocale per quanto riguarda siti web, app, e-commerce, terminali di pagamento, sportelli automatici, piattaforme bancarie, servizi telefonici e molto altro.

Eppure, nonostante la data del 28 giugno sia sempre più vicina, la maggior parte delle aziende e delle pubbliche amministrazioni non è ancora pronta. A guidare il cambiamento c’è okACCEDO , la prima realtà nazionale a sviluppare tecnologie proprietarie dedicate all’accessibilità digitale, parte del gruppo Syneton.

“Il web accessibile non è il web per pochi: è il web come dovrebbe essere. Per tutti.” dichiara Matteo Pitrelli, CEO di okACCEDO. “L’entrata in vigore dell’EAA non è solo un passaggio normativo, ma un cambio di paradigma. Le aziende non potranno più considerare l’accessibilità digitale come un tema opzionale. È una questione di diritti, di inclusione, ma anche di competitività.”

Una direttiva per un’Europa digitale più inclusiva

L’EAA nasce per armonizzare i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi digitali nei Paesi membri, rendendo effettivo il diritto di accesso alle tecnologie per oltre il 20% della popolazione, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. A questo proposito, è bene sottolineare come ogni sito o app che risulti non conforme potrà essere oggetto di sanzioni, ricorsi legali e perdita di fiducia da parte degli utenti. Ma non si tratta solo di evitare multe: l’accessibilità è un potente strumento di inclusione e innovazione, oltre che un vantaggio competitivo per aziende lungimiranti.

okACCEDO: dalla consulenza alla tecnologia proprietaria

In questo scenario, okACCEDO si presenta come partner strategico per l’adeguamento all’EAA, offrendo soluzioni concrete e immediate. Non solo consulenze, ma tool digitali sviluppati internamente per eseguire audit e migliorare l’accessibilità di siti, documenti, interfacce e piattaforme digitali, in modo scalabile ed efficace.

“Ci siamo mossi con anni di anticipo” spiega ancora Pitrelli “Oggi siamo pronti ad accompagnare aziende e pubbliche amministrazioni verso una conformità reale, non solo formale. L’EAA sarà una scadenza per molti, ma per noi è un’opportunità per guidare un cambiamento necessario e vantaggioso per tutti.”

Cosa fare adesso: il vademecum per essere pronti

L’adeguamento all’EAA richiede azioni immediate e coordinate che devono essere seguite in tempi certi. Le organizzazioni, in dettaglio, dovranno verificare la conformità dei propri servizi digitali, intervenire su design, codice e contenuti, formare i propri team interni e scegliere partner tecnologici che siano in grado di garantire soluzioni efficaci e certificate.L’accessibilità, però, non è solo un obbligo, ma un valore aggiunto: migliora l’esperienza utente, favorisce l’indicizzazione sui motori di ricerca, ottimizza la navigazione da mobile e rafforza la brand reputation.

L’accessibilità come leva per la trasformazione digitale

Per okACCEDO, l’accessibilità è il nuovo standard di qualità digitale. Una leva strategica che aumenta la portata dei servizi, migliora le performance e genera valore per l’intera collettività. Muoversi per tempo permette di farsi trovare pronti il 28 giugno, quando la rivoluzione diventerà realtà, ma consentirà anche di distinguersi in un mercato sempre più attento alla sostenibilità sociale e all’inclusione.

