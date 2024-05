Africa Finance Corporation (AFC) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) siglano una nuova alleanza per promuovere la collaborazione tra Italia e Africa nel campo degli investimenti

Africa Finance Corporation (AFC) (www.AfricAFC.org), il fornitore di soluzioni di infrastrutture leader in Africa, ha annunciato ieri insieme all’istituzione nazionale finanziaria italiana per la cooperazione allo sviluppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) uno storico protocollo di intesa che mira a sviluppare la collaborazione italo-africana tra le imprese, contribuendo a una crescita sostenibile e alla prosperità su scala globale.

13 maggio 2024. AFC e CDP hanno firmato ieri il loro impegno al Forum di dialogo imprenditoriale Italia-Africa a Roma. L’alleanza strategica mira a rafforzare le infrastrutture africane, sfruttare le risorse naturali e promuovere lo sviluppo industriale attraverso competenze condivise e una maggiore cooperazione finanziaria, promuovendo al contempo l‘internazionalizzazione delle imprese italiane ed espandendo la loro presenza globale.

Le due istituzioni collaboreranno per identificare e impegnarsi in future opportunità di partenariato e di cofinanziamento in progetti di sviluppo e di infrastrutture con governi, imprese ed enti finanziari. Le istituzioni creeranno una piattaforma comune per promuovere il dialogo tra le imprese italiane e africane nei paesi membri di AFC.

Samaila Zubairu, Presidente e Chief Executive Officer di AFC, ha commentato: "Questo strategico protocollo di intesa con CDP segna un passo fondamentale nell’espansione del nostro impatto in tutta l’Africa tramite i nostri vasti contatti con competenze e capitali internazionali. Unendo le nostre risorse e le nostre reti siamo pronti a espandere l'attività nel campo dei progetti di trasformazione volti a catalizzare lo sviluppo sostenibile e il progresso economico nella regione."

Paolo Lombardo, responsabile della Direzione Cooperazione Internazionale e Finanza per lo Sviluppo di CDP, ha aggiunto: “Questo accordo è essenziale per entrambe le istituzioni e cruciale per promuovere sinergie nel più ampio ambito dello sviluppo globale. La partnership con AFC, con la sua specifica esperienza nelle infrastrutture di trasformazione, rafforza il sostegno alle imprese e agli investitori che si adoperano per una crescita e un’integrazione economica incentrate sull'Africa.”

Questo protocollo di intenti consolida una solida collaborazione che è iniziata con un importante accordo di prestito di 100 milioni di euro nel 2022 per progetti di energie rinnovabili e resilienza ai cambiamenti climatici e proseguita con un prestito di 50 milioni di euro annunciato alla COP28 per altri progetti sviluppo sostenibile. Esso rafforza tali impegni finanziari ed espande la portata della cooperazione attraverso nuove iniziative che promettono di migliorare il panorama economico e ambientale dell’Africa.

Informazioni su AFC:

AFC è stata costituita nel 2007 per fungere da catalizzatore per gli investimenti infrastrutturali guidati dal settore privato in tutta l’Africa. L’approccio di AFC combina le competenze specialistiche del settore al focus sulla consulenza finanziaria e tecnica, la strutturazione e lo sviluppo di progetti e il capitale di rischio per soddisfare le esigenze di sviluppo delle infrastrutture dell’Africa e promuovere una crescita economica sostenibile.

In diciassette anni AFC ha sviluppato un track record come partner privilegiato in Africa per gli investimenti e la fornitura di risorse infrastrutturali strumentali di alta qualità che forniscono servizi essenziali in settori principali come dell'energia, delle risorse naturali,

dell'industria pesante, dei trasporti e telecomunicazioni. AFC conta 43 paesi membri e dalla sua istituzione ha investito 13 miliardi di dollari statunitensi in tutta l’Africa.

www.AfricAFC.org

Informazioni su CDP:

CDP è l’Istituto Nazionale di Promozione nonché l'Istituzione Finanziaria italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a cui lo Stato italiano ha affidato l’incarico di promuovere lo sviluppo sostenibile dell’Italia, dei Paesi in via di sviluppo e dei mercati emergenti. CDP supporta la crescita economica, l’inclusione sociale e la transizione ecologica investendo in innovazione, competitività delle imprese, infrastrutture e sviluppo locale, e nel 2023 ha consentito l’attivazione di investimenti per un valore totale di 20,1 miliardi di euro (l’1,4% del PIL italiano), di cui l’83% è andato a progetti sostenibili, anche grazie all’attrazione di risorse da investitori e co-finanziatori terzi.