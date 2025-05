Alfa Management, Modena: “Il nuovo volto del lobbying istituzionale in Italia”

Con l’ingresso nell’Albo della Camera dei Deputati, la società modenese si afferma come interlocutore etico e strategico tra imprese e politica

Modena, 12/05/2025. In un contesto economico e politico sempre più complesso, in cui la capacità di anticipare ed influenzare i processi decisionali è diventata cruciale, Alfa Management si conferma tra i principali protagonisti italiani nel campo del lobbying, dell’advocacy e delle relazioni istituzionali. Con sede a Modena e operatività nazionale, l’azienda consolida il proprio ruolo con l’iscrizione all’Albo dei rappresentanti d’interesse della Camera dei Deputati, rafforzando il proprio impegno per un lobbying trasparente, etico ed orientato al bene comune.

Nata nel 2009 da una visione integrata della consulenza alle imprese, Alfa Management ha saputo evolversi fino a diventare un vero e proprio hub strategico tra stakeholder economici e decisori pubblici. Il suo approccio unisce competenze legali, fiscali, finanziarie e comunicative per accompagnare imprese, associazioni di categoria e soggetti del terzo settore nel complesso mondo delle istituzioni.

“Essere rappresentati in modo professionale e trasparente nei luoghi dove si prendono decisioni fondamentali può fare la differenza tra subire una norma o contribuire a scriverla”, dichiara Simone Torrini, CEO e fondatore della società. “Il nostro obiettivo è costruire ponti solidi tra chi produce valore e chi scrive le regole, affinché le scelte pubbliche siano sempre più informate, coerenti alla realtà e costruttive”.

La missione di Alfa Management va ben oltre la mera rappresentanza d’interesse: si tratta di guidare i clienti nel posizionarsi come interlocutori credibili, con strategie fondate su dati, visione e metodo. Dalla mappatura dei decisori al monitoraggio legislativo, dall’analisi di impatto normativa alla costruzione di coalizioni strategiche, ogni azione è pensata per generare risultati concreti e misurabili.

“Il team di Alfa Management è composto da professionisti con un solido background in: relazioni istituzionali, comunicazione politica e consulenza strategica”, sottolinea l’Avv. Piergiulio Giacobazzi, responsabile Legal - Lobbying Public Affairs della società. “Una squadra in grado di decodificare le dinamiche istituzionali e costruire relazioni fondate sulla fiducia, contribuendo alla creazione di un ecosistema più equo e collaborativo. L’iscrizione all’Albo rappresenta un passaggio chiave nella crescita dell’azienda, ma anche una dichiarazione di intenti: Alfa Management aderisce a una visione del lobbying come strumento legittimo di partecipazione democratica, dove la trasparenza è una condizione necessaria, non un’opzione”.

Nel momento in cui le politiche pubbliche impattano direttamente sulle imprese e sulle comunità locali, Alfa Management si propone come partner competente e strutturato per chi vuole fare la differenza, offrendo una consulenza su misura e proiettata al futuro.

Contatti per la stampa: https://www.alfamanagement.it/

A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

