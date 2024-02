Angels For Women: ulteriore slancio all’imprenditoria femminile e alla valorizzazione del talento delle donne con la nomina a Presidente di Chiara Soldano, CEO di AXA Italia

- Chiara Soldano, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia, è la nuova Presidente di Angels For Women, prima associazione italiana di business angels per supportare l’imprenditoria e l’innovazione al femminile, fondata da AXA Italia e Impact Hub Società Benefit.

Milano, 1 febbraio 2024. Chiara Soldano, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia, è la nuova Presidente di Angels For Women, prima associazione italiana di business angels per supportare l’imprenditoria e l’innovazione al femminile, fondata da AXA Italia e Impact Hub Società Benefit.

Soldano, 46 anni, dopo importanti esperienze in Munich Re e AIG Europe, approda in AXA Italia nel 2016 come Head of Underwriting Broker, assumendo ruoli di crescente responsabilità, tra i quali Head of Liability & International. Nel 2019 assume la guida della divisione Salute come Direttore, entrando a far parte anche del Management Committee di AXA Italia, per poi essere nominata CEO del Gruppo lo scorso novembre 2023.

Nel suo ruolo di Presidente di Angels For Women, l’impegno di AXA Italia nel dare ulteriore impulso all’empowerment femminile in Italia, nella consapevolezza che l’equità di genere possa essere raggiunta attraverso la valorizzazione e il sostegno del talento delle donne nel mondo del lavoro e una sempre più viva interlocuzione tra tutti gli attori dell’ecosistema.

Dal lancio a fine 2018, sono state numerose le azioni concrete messe in campo da A4W, con investimenti in 13 startup a leadership femminile per un totale di oltre 800.000 euro. Anche il network è in costante crescita e conta oggi più di 70 business angels, uomini e donne, provenienti da diversi settori e con competenze trasversali. Un interesse testimoniato anche dal numero di candidature: oltre 70 quelle registrate dall’Associazione nel 2023.

Appuntamento chiave in programma nel 2024, il Women 7 Summit, promosso dal gruppo ufficiale del G7 sulle pari opportunità, quest’anno a presidenza italiana, in programma l’8 e 9 maggio a Roma. Angels For Women farà parte del Comitato di Presidenza di Women 7 (W7) e sarà rappresentata da Annamaria Tartaglia, co-fondatrice di A4W, nel ruolo di co-chair.

L’obiettivo del W7 è promuovere proposte concrete sull’uguaglianza di genere e sui diritti delle donne da presentare al Governo, con il coinvolgimento attivo di Angels For Women, nell’elaborazione di suggerimenti di policy per migliorare la situazione delle donne anche in ambito imprenditoriale e negli investimenti.

Il W7 sarà accompagnato nel corso dell’anno da ulteriori iniziative promosse da Angels For Women in partnership con AXA Italia, dedicate al mondo dell’imprenditoria e degli investimenti al femminile, tra cui un side event che si terrà nella seconda metà del 2024.

Proseguiranno in parallelo, lungo il corso dell’anno, le candidature delle startup al network e i pitch di presentazione, con un primo appuntamento il prossimo 14 febbraio.

“E’ un onore per me rappresentare l’impegno di AXA Italia in Angels For Women su temi centrali per il rilancio del nostro Paese e al cuore della nostra strategia, l’empowerment femminile e la valorizzazione dell’inclusione – ha commentato Chiara Soldano, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia e Presidente di Angels For Women. Proseguiremo il percorso con ancora maggiore entusiasmo e nuove iniziative concrete, in un anno chiave grazie alla Presidenza italiana del G7 e il Summit del W7 in programma a Roma, che vedrà A4W impegnata in prima linea. Il tutto nella consapevolezza del ruolo che abbiamo e dobbiamo avere, come impresa e come Gruppo assicurativo, nell’incoraggiare il cambiamento, valorizzando competenze e supportando le ambizioni e le aspettative delle donne, per renderle sempre più protagoniste della vita sociale ed economica di questo Paese”.

“Iniziato nel 2018, il percorso del W7 si è via via rafforzato, trasformandosi in un autorevole punto di riferimento internazionale nel dibattito sulla parità di genere – ha sottolineato Annamaria Tartaglia, co-founder di Angels For Women, Co-Chair W7. Il coinvolgimento di A4W insieme ad AXA Italia, attori chiave nella promozione dell’empowerment e della leadership femminile, rappresenta senza dubbio un valore aggiunto all'efficacia del lavoro del Women 7, apportando esperienze e conoscenze per avanzare insieme verso la parità di genere anche in ambito imprenditoriale e degli investimenti”.

“Diamo il benvenuto a Chiara Soldano come Presidente dell'associazione, esempio e conferma di competenza tecnica e visione strategica - ha dichiarato Stefania Quaini, Managing Director di Angels For Women. Il coinvolgimento di A4W nel Women 7, con AXA Italia, costituisce un passaggio importante nel nostro impegno per la parità di genere in ambito imprenditoriale. Il W7 si sta rivelando un vero catalizzatore di cambiamento, attraverso il quale è possibile influenzare attivamente le politiche globali sulla parità di genere. Il contributo di A4W, certamente, si focalizza sull'angel investing al femminile e sul supporto a startup in cui equità e rappresentanza sono conclamate, tuttavia, ciò rappresenta solo la punta dell’iceberg di un impegno più esteso, che prevede, a monte, azioni sul piano della cultura imprenditoriale, la quale dovrebbe integrare a pieno il concetto di equità, e, a valle, sul sistema, che dovrebbe, invece essere adeguatamente predisposto per accogliere e promuovere tali principi. Il W7 rappresenta, quindi, un’opportunità unica per amplificare le nostre voci e accelerare il passo verso un mondo più equo”.

Per maggiori informazioni: angels4women.com