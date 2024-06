Antonio Scaramuzzino: “Immobiliare di lusso, aumentano le richieste su Roma, Milano e non solo”

Un mercato, quello di lusso, che non conosce crisi e si dimostra in crescita. L’imprenditore Antonio Scaramuzzino, titolare della Libra Holding, presenta le buone opportunità dell’immobiliare in Italia, in particolare per abitazioni di pregio.

Roma, 19 giugno 2024. Nonostante una generale contrazione delle compravendite nel 2023, il mercato immobiliare di pregio a Milano e Roma resiste alla crisi. In particolare quello dei beni immobiliari di lusso in edifici di pregio posti soprattutto in zone curate, esclusive e importanti della città. Un mercato che negli anni è diventato sempre più avvicinabile, come confermano i recenti dati sul fatturato. A fine 2023 hanno toccato una crescita pari al 15%, con transazioni per un totale di 400 milioni di euro. L’acquisto o la vendita di una casa di pregio, simbolo di status e raffinatezza, sono quindi un investimento particolarmente stimolante.

«Gli immobili di lusso in Italia rappresentano una fetta del mercato particolarmente stimolante – sottolinea l’imprenditore Antonio Scaramuzzino, titolare della Libra Holding, impegnata in modo significativo nel settore della compravendita immobiliare –. Ritengo che il mercato del lusso, se seguito con la giusta competenza e attenzione, ha ottimi tassi di redditività per l’investitore. È un lavoro che si base in modo fondamentale sulle relazioni che si possono mettere in campo e sull’affidabilità dell’intermediario. Il cliente va seguito in tutte le fasi, con professionalità, servizi completi e sicurezza, trasferendo piena tranquillità sia per chi deve vendere che per chi acquista beni immobiliari di valore. Il consiglio è di affidarsi ad un professionista esperto in queste compravendite, perché i clienti luxury hanno esigenze decisamente particolari».

La domanda di case di pregio è quindi in continua crescita e il segmento luxury si mostra solido. Le aree più ricercate si distinguono per la loro posizione esclusiva, l’architettura e i servizi di alta gamma. A trainare il business sono sicuramente le città di Roma e Milano, ma la domanda sta crescendo in diverse zone d’Italia, che stimolano investitori italiani e stranieri. Ne dà conferma Antonio Scaramuzzino, che nel 2020 è entrato nel settore della mediazione immobiliare di lusso, operando tra Roma e Milano, in qualità di socio e procuratore della Grasso Luxury Lifestyle S.r.l., gruppo fondato da Giuseppe Grasso che da oltre 30 anni lavora con successo e professionalità nel mercato italiano. La Grasso Luxury Lifestyle S.r.l è specializzata nell’acquisto, nella vendita e nella locazione di case di lusso. «Giuseppe mi ha trasferito un know how prezioso – spiega Scaramuzzino –. Roma è senza dubbio la città che ha maggiormente contribuito alla crescita del fatturato nel luxury real estate in Italia. Tra le zone più richieste per immobili di prestigio ci sono sicuramente il centro storico, l’Aventino, Parioli, Trastevere, il Flaminio, Prati. Milano, capitale economica e finanziaria d’Italia, è sempre più al centro dell’attenzione di acquirenti da tutto il mondo, con zone molto esclusive: Il Quadrilatero della moda, il centro storico in generale, Brera, Castello e sicuramente la nuova City Life».

Le scelte immobiliari sono dettate dai diversi stili di vita e dalla personalità. Per venire incontro ad un mercato sempre più ampio, nel 2022 Antonio Scaramuzzino ha aumentato la sua partecipazione nel settore fondando con il socio Angelo Bilotta, anch’esso imprenditore di successo, la Just Real Estate S.r.l ., società di mediazione immobiliare che abbraccia non soltanto il target residenziale di lusso, ma anche quello più commerciale e rivolto a grandi operazioni immobiliari. «La Just Real Estate nasce dal desiderio di valorizzare l'esperienza maturata nel settore immobiliare – sottolinea Antonio Scaramuzzino – con la priorità di garantire al cliente la massima trasparenza, serietà e correttezza: valori concreti sui quali è fondata la nostra struttura. Siamo un'attività giovane e contemporanea, che opera selezionando costantemente le migliori opportunità immobiliari, sia in vendita che in affitto. Attualmente, sia con la Just Real Estate che con la Grasso Luxury Lifestyle, agiamo in modo particolare su Roma e Milano, ma ci stiamo strutturando in modo importante per crescere ancora di più e fornire la nostra mediazione con innovazione e passione. Prevediamo prossime aperture in Calabria, Sicilia e Campania».

Classe ‘81 e una laurea in economia aziendale, Antonio Scaramuzzino ha avuto una lunga esperienza prima in un’importante multinazionale e poi ha fornito per oltre 10 anni la sua consulenza a molte aziende di rilevanza nazionale ed internazionale. Nel 2023 ha costituito la Libra Holding in cui ha inglobato tutte le partecipazioni delle sue aziende, dal settore della consulenza aziendale all’attività di agenzia del lavoro, dal settore dell’entertainment a quello della mediazione immobiliare e in ultimo nella produzione alimentare per un giro stimato di affari per il 2023 di circa 40 milioni di euro.

Contatti: https://grassoluxurylifestyle.com

https://www.justrealestate.it