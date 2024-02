AXA Italia: al via InvestiSemplice, che coniuga la scelta di valorizzare in modo semplice il proprio risparmio con l’attenzione alla sostenibilità

- AXA MPS Assicurazioni Vita (Gruppo AXA Italia) presenta InvestiSemplice, la nuova polizza multiramo a premio unico, collegata a Fondi interni Unit Linked e alla Gestione Separata MPV PLUS di recente costituzione.

- Un’offerta semplice, in grado di coniugare esigenze di protezione e valorizzazione dell’investimento con cui poter cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari e dai trend attuali, adattandosi ai bisogni e alle esigenze della clientela cui la nuova soluzione di investimento assicurativa si rivolge.

- InvestiSemplice è pensata anche per chi vuole orientare il proprio investimento in ottica di sostenibilità, grazie al Fondo Interno ‘AXA MPS Strategia Sostenibile ESG’.

Milano, 26 febbraio 2024

AXA MPS Assicurazioni Vita presenta InvestiSemplice, la nuova polizza multiramo a premio unico dedicata a chi cerca il giusto mix tra protezione dell’investimento e performance, cogliendo le opportunità dei mercati finanziari.

Con un premio iniziale che parte da un minimo di 2.500€, in ottica di stabilità di lungo periodo, il prodotto – con il profilo Base - offre la possibilità di investire fino all’85% nella Gestione Separata MPV PLUS, con la garanzia di restituzione del premio in essa investito in caso di decesso, di riscatto totale al 5° anno o di liquidazione totale alla scadenza del 10° anno.

Il restante capitale (da un minimo del 15% fino ad un massimo del 30%) è investito in una selezione di 3 Fondi Interni di tipo Unit Linked gestiti da AXA MPS.

Grazie al fondo interno AXA MPS Strategia Sostenibile ESG, InvestiSemplice guarda anche a chi desidera orientare le proprie scelte finanziarie sui temi di sostenibilità ambientale e sociale.

Alla base dell’offerta, infine, l’opportunità di un investimento dinamico e flessibile, che evolve nel tempo sulla base delle esigenze dei clienti: nel periodo di collocamento è possibile, infatti, effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi e switch volontari tra la Gestione Separata e i fondi interni selezionati nonché richiedere il riscatto totale e/o parziale prima della scadenza contrattuale (10 anni).

Per una maggior tutela dell’investimento nel tempo, InvestiSemplice offre ai clienti, in determinate condizioni, di poter scegliere fin da subito il profilo 100% Gestione Separata, investendo il premio esclusivamente nel fondo MPV PLUS.

Il prodotto è disponibile presso tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena.

“InvestiSemplice nasce dall’ascolto concreto dei bisogni delle persone per fornire loro risposte semplici, concrete e flessibili – ha commentato Maurizio Binetti, Chief L&S Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia. In un contesto di mercato complesso come quello attuale, InvestiSemplice consente di coniugare, in un solo prodotto, esigenze di protezione dell’investimento e opportunità di rendimento. Alla base, una formula incentrata sulla semplicità, potendo scegliere il mix di fondi più adatto ai propri obiettivi e capace di evolversi nel tempo, intercettando nuovi trend, comportamenti e guardando al futuro con un’impronta sostenibile”.

Per maggiori informazioni: https://www.axa-mps.it/polizza-di-investimento-e-risparmio