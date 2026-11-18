Bitmine detiene il 4,97% dell'offerta complessiva di ETH, pari a 122,2 milioni di coin

In soli 15 mesi, Bitmine ha raggiunto il 99% dell'obiettivo "Alchemy of 5%"

Il 7 ottobre Bitmine ha divulgato il Messaggio del Presidente intitolato "La corsa al rialzo delle criptovalute è iniziata: potrebbe trattarsi del ciclo più significativo mai osservato"

Il 26 giugno 2026, Bitmine è stata inclusa nell'indice a grande capitalizzazione Russell 1000

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine sono scambiate al NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine detiene 5.227.037 ETH in staking, per un valore di 9,5 miliardi di dollari al prezzo di 1.823 dollari per ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) rappresenta una piattaforma di riferimento per lo staking di Ethereum destinata a BMNR e agli investitori istituzionali

Bitmine detiene una partecipazione da 67 milioni di dollari in Eightco (NASDAQ: ORBS), oggi una delle poche società quotate al mondo a offrire agli investitori un'esposizione indiretta a OpenAI

Il valore complessivo delle criptovalute, delle partecipazioni in liquidità e dei titoli negoziabili e di "Moonshots" di Bitmine ammonta a 11,8 miliardi di dollari, inclusi 6,08 milioni di token ETH, liquidità totale e titoli negoziabili per 448 milioni di dollari e altre partecipazioni in criptovalute

Bitmine è costantemente supportata da un gruppo di investitori istituzionali di primo piano, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee, a sostegno dell'obiettivo societario di acquisizione del 5% di ETH

NORWALK, Connecticut, 18 novembre 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), società attiva nelle reti Bitcoin ed Ethereum e focalizzata sull'accumulo di criptovalute come investimento a lungo termine, ha annunciato oggi che il valore complessivo delle proprie disponibilità in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti "moonshot" ammonta a 11,8 miliardi di dollari.

Alle 15:00 ET del 15 novembre 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 6.077.745 ETH al prezzo di 1.823 dollari per ETH (fonte Coinbase; NASDAQ: COIN), 216 Bitcoin (BTC), una partecipazione da 180 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione da 67 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS), classificata tra gli investimenti "moonshot", e liquidità e titoli negoziabili per un totale di 448 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,97% dell'offerta di ETH, pari a 122,2 milioni di ETH.

"L'ETH ha perso il 28% nelle ultime due settimane. Questo crollo del prezzo a cascata non è coerente con ciò che consideriamo come l'andamento relativamente positivo degli sviluppi fondamentali, tra cui l'annuncio da parte di molteplici istituzioni finanziarie e banche di progetti di tokenizzazione basati su Ethereum", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine.

"A nostro avviso, i fattori esterni potrebbero pesare sui prezzi dell'ETH, compresi i recenti sviluppi su Nvidia (che innescano la vendita a margine, in particolare in Asia) e anche l'imminente IPO di Anthropic (il cui corso è previsto per il 18 novembre 2026), mentre gli investitori raccolgono fondi in vista dell'importante offerta azionaria", ha proseguito Lee.

"Riteniamo che questa flessione dei prezzi di ETH rifletta la svendita di ETH che aveva preceduto l'IPO di SpaceX da 75 miliardi di dollari (11 giugno 2026).

In altre parole, l'andamento recente del prezzo di ETH sembra rispecchiare quello dell'ETH prima dell'IPO di SpaceX", ha dichiarato Lee.

"Nel corso dell'ultima settimana, abbiamo acquistato 7.653 ETH. Nessuna società quotata al mondo può vantare una continuità negli acquisti di criptovalute paragonabile a quella di Bitmine. Bitmine ha acquistato ETH ogni settimana fin dall'avvio della propria strategia di fondi di ETH, il 30 giugno 2025", ha dichiarato Lee.

Il 7 ottobre, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del Presidente, intitolato "La corsa al rialzo delle criptovalute è iniziata: potrebbe trattarsi del ciclo più significativo mai osservato". La presentazione è disponibile sul sito web di Bitmine (link alla presentazione).

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN, acronimo di Made in America VAlidator Network, la propria piattaforma di staking di livello istituzionale. Inizialmente sviluppata per supportare la tesoreria in Ethereum di Bitmine, MAVAN è stata successivamente ampliata per servire investitori istituzionali, società di custodia e partner dell'ecosistema alla ricerca di un'infrastruttura di staking di livello professionale. Una parte degli ETH detenuti da Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 15 novembre 2026, Bitmine deteneva complessivamente 5.227.037 ETH in staking, per un valore di 9,5 miliardi di dollari calcolato a 1.823 dollari per ETH. "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. A regime, quando tutti gli ETH di Bitmine saranno messi in staking tramite MAVAN e i suoi partner, i premi da staking di ETH previsti ammonterebbero a 285 milioni di dollari su base annua, utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,57%. A titolo di confronto, i ricavi annualizzati da staking sono pari a 245 milioni di dollari, sulla base dei 5,2 milioni di ETH messi in staking (86% dei 6,08 milioni di ETH detenuti da Bitmine)", ha proseguito Lee.

Le partecipazioni in criptovalute di Bitmine la collocano al primo posto tra le società di tesoreria Ethereum e al secondo posto a livello mondiale, dietro a Strategy Inc., che, secondo quanto riportato, detiene 849.327 BTC, per un valore di circa 69 miliardi di dollari. Bitmine rimane la maggiore società di tesoreria di ETH al mondo.

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission (SEC) possano avere un impatto trasformativo sui servizi finanziari nel 2026, paragonabile a quello dell'intervento statunitense del 15 agosto 1971, che, 55 anni fa, pose fine al sistema di Bretton Woods e sganciò il dollaro statunitense dalla convertibilità in oro. L'evento del 1971 fece da catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, contribuendo alla nascita dei grandi protagonisti della finanza e delle infrastrutture finanziarie e di pagamento che conosciamo oggi.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione dei risultati dell'intero esercizio fiscale 2026 e la presentazione societaria sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per ricevere aggiornamenti, registrarsi qui: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), insieme alle proprie controllate ("Bitmine" o la "Società"), è un'azienda attiva nelle infrastrutture tecnologiche blockchain e opera nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica degli asset digitali. In qualità di principale società al mondo con una tesoreria in Ethereum, adotta una strategia innovativa di gestione degli asset digitali destinata agli investitori istituzionali e agli investitori nei mercati regolamentati. La Società fornisce infrastrutture di staking e validazione di livello istituzionale, attraverso le quali genera ricompense da staking e ricavi derivanti dalla validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene strategicamente asset digitali e genera rendimenti su tali disponibilità a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità infrastrutturali nel settore blockchain, includendo lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la propria piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono, inoltre, investimenti in opportunità blockchain in fase iniziale e ad alto potenziale (investimenti "moonshot"), nonché servizi accessori di mining, hosting e consulenza.

Per ulteriori informazioni, seguire Bitmine su X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Nota cautelativa sulle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali", ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 e successive modifiche. Le dichiarazioni previsionali comprendono tutte le dichiarazioni che non hanno natura esclusivamente storica e possono essere generalmente identificabili dall'utilizzo di termini quali "si attende", "proietta", "intende", "pianifica", "crede", "si aspetta", "stima", "può", "potrà", "potrebbe", "dovrebbe", "sembra", "ritiene" o espressioni analoghe. In particolare, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti: (i) l'obiettivo della Società di acquisizione del 5% dell'offerta totale di ETH (iniziativa "Alchemy of 5%"); (ii) la strategia della Società relativa all'accumulo e alla gestione della tesoreria degli asset digitali, comprese le dichiarazioni riguardanti il proseguimento degli acquisti settimanali di ETH e la posizione della Società quale maggiore tesoreria ETH al mondo; (iii) le attività di staking della Società, compresi premi da staking ETH annualizzati e previsti pari a circa 285 milioni di dollari a regime e ricavi da staking annualizzati pari a circa 245 milioni di dollari, sulla base degli ETH attualmente in staking; (iv) l'espansione di MAVAN al servizio di investitori istituzionali, depositari e partner dell'ecosistema; (v) le valutazioni del management sulle condizioni del mercato delle criptovalute, compresa l'opinione secondo cui è iniziata una corsa al rialzo delle criptovalute, le opinioni concernenti le cause delle recenti flessioni dei prezzi di ETH, tra cui il potenziale impatto degli sviluppi relativi a Nvidia, la vendita a margine, e la tempistica e la portata previste dell'offerta pubblica iniziale di Anthropic, e l'opinione secondo cui l'andamento recente del prezzo di ETH potrebbe rispecchiare l'andamento del prezzo di ETH precedente all'offerta pubblica iniziale di SpaceX; (vi) l'opinione del management in merito al potenziale impatto del GENIUS Act e del SEC Project Crypto sui servizi finanziari; e (vii) le dichiarazioni relative al valore delle partecipazioni in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti "moonshot" della Società.

Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli espressi o implicitamente indicati. I fattori che potrebbero determinare o contribuire a tali differenze comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'estrema volatilità e imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi ETH e Bitcoin; la dipendenza della Società da fonti terze per la determinazione dei prezzi e dai valori di mercato comunicati, che possono subire variazioni significative; i cambiamenti nelle condizioni di mercato che potrebbero incidere sul prezzo e sui volumi di negoziazione dei titoli della Società; la capacità della Società di attuare con successo la propria strategia di acquisizione di asset digitali e di raggiungere gli obiettivi di accumulo di ETH, incluso l'obiettivo "Alchemy of 5%"; la capacità della Società di finanziare le proprie attività operative e l'espansione di MAVAN; i rischi operativi, di sicurezza e tecnologici connessi alle attività di staking e validazione della Società, inclusi malfunzionamenti della rete, eventi di slashing, violazioni della sicurezza informatica, compresi furti e attacchi informatici ai danni di exchange, depositari e altri operatori del settore, come il recente furto ai danni di Binance, nonché modifiche ai protocolli; il rischio che i rendimenti, i premi e i ricavi da staking effettivi differiscano in misura significativa dagli importi previsti; la concorrenza nei settori della gestione di tesoreria degli asset digitali, dello staking e del mining; la dipendenza della Società da personale chiave; gli sviluppi normativi riguardanti gli asset digitali, la tecnologia blockchain e le attività di staking, inclusi l'eventuale approvazione definitiva, l'attuazione e l'interpretazione del GENIUS Act e di altre proposte legislative pendenti; i provvedimenti adottati dalla SEC, dalla CFTC e da altri organismi di regolamentazione; i rischi connessi agli investimenti "moonshot" della Società, inclusi quelli in Eightco Holdings e Beast Industries; i fattori macroeconomici, tra cui inflazione, tassi di interesse e condizioni economiche generali; le modifiche al protocollo Ethereum; le prestazioni dei fornitori di servizi terzi, degli exchange, dei depositari e dei partner di staking; nonché gli altri fattori di rischio descritti nei documenti depositati dalla Società presso la SEC.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano sulle informazioni a disposizione del management alla data dal presente comunicato e riflettono le attuali aspettative, stime e convinzioni del management in merito a eventi futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in misura significativa da quelli espressi o impliciti in base ai fattori sopra descritti e da quelli riportati nella sezione "Fattori di rischio" dell'Annual Report della Società su Form 10-K relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2025, depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nei Quarterly Reports della Società su Form 10-Q e negli altri documenti depositati dalla Società presso la SEC, come eventualmente modificati o aggiornati nel tempo. Copie di tali documenti sono disponibili sul sito www.sec.gov e all'indirizzo https://Bitminetech.io/investor-relations/. La Società invita i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che riflettono esclusivamente le circostanze esistenti alla data in cui vengono formulate. Bitmine declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare o rivedere dichiarazioni previsionali, salvo quanto previsto dal diritto applicabile.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bitmine-immersion-technologies-bmnr-annuncia-che-le-proprie-partecipazioni-in-eth-hanno-raggiunto-6-08-milioni-di-token-mentre-il-valore-complessivo-delle-criptovalute-della-liquidita-e-dei-titoli-negoziabili-ammonta-a-11-8-mi-302943646.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.