BTM Italia e BuyPuglia tornano alla Fiera del Levante di Bari dal 27 al 28 febbraio. Obiettivo: diventare il punto di riferimento del turismo del Sud Italia

Milano, 06/02/2024 - Si terranno dal 27 al 29 febbraio 2024 alla Fiera del Levante di Bari la 10a edizione di BTM Italia, fiera internazionale certificata ISFCERT, e l’ottava di BuyPuglia, evento di commercializzazione del prodotto turistico pugliese organizzato da Puglia Promozione. Per il secondo anno le due manifestazioni uniscono le forze per organizzare un unico grande evento di promozione del turismo con l’obiettivo di diventare il terzo per grandezza nel mercato italiano e il primo del Sud Italia. Dopo il successo di pubblico del 2023, con quasi 30mila partecipanti, quest’anno la manifestazione raddoppia gli spazi e occuperà un’area di 12mila metri quadri.

L’evento è stato presentato ufficialmente a Milano nel corso della Borsa Internazionale del Turismo in un panel a cui hanno partecipato l’assessore pugliese a Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, l’assessore pugliese al Turismo, Gianfranco Lopane, il direttore del dipartimento turismo di regione Puglia, Aldo Patruno, il direttore generale di Puglia Promozione, Luca Scandale e il CEO & Founder di BTM Italia, Nevio D’Arpa. Il panel ha sottolineato le sinergie positive generate da questi due eventi e che hanno portato alla riconferma della formula, soffermandosi poi sull’evento nell’evento BTM4JOB, giunto alla terza edizione come spazio di confronto tra aziende, enti e realtà strutturate del comparto e ragazzi che vogliono lavorare nel mondo del turismo a cui saranno forniti gli strumenti necessari per la formazione e l’inserimento.

L’Assessore Sebastiano Leo ha dichiarato: “Il nostro obiettivo come assessorato è costruire una governance che adempia ad azioni formative per un sistema integrato tra formazione e pubblico/privato focalizzato sulla accoglienza turistica dei territori pugliesi. Un percorso già intrapreso con i network del mare che creano figure professionali legate a una delle nostre più grandi risorse, il mare appunto, in un sistema sinergico con its e scuola e soprattutto formazione professionale. Pensiamo alla necessità di destagionalizzare il turismo puntando sulla qualità e sulle specificità territoriali da valorizzare. Con Btm, sul territorio apriamo una nuova finestra sul turismo. Lavoriamo per sviluppare azioni informative/formative destinate ad un parterre di operatori ma anche non addetti, coinvolgendo in primis gli enti locali nella creazione di ecosistemi virtuosi per la costituzione della cittadinanza dell’accoglienza turistica”.

L’assessore Gianfranco Lopane ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti dell’edizione passata di BTM e BuyPuglia a Bari per cui ci è parso naturale riconfermarla e rendere ancora più forte una sinergia che dimostra ulteriormente come sia vincente la collaborazione tra pubblico e privato”

Il direttore generale di Puglia Promozione Luca Scandale ha detto: “Per la prima volta BuyPuglia si terrà nell’arco di tre giorni per massimizzare i benefici della collaborazione con BTM. Grazie a questa sinergia possiamo creare un evento unico per il Sud Italia e diventare il terzo polo del turismo in Italia, dopo le due grandi fiere nazionali, grazie anche alla notevole qualità dei contenuti, supportati da un comitato scientifico di alto valore”.

Il CEO di BTM Nevio D’Arpa ha concluso: “Quest’anno festeggiamo la decima edizione di un evento che anno dopo anno si conferma come un punto di riferimento nel panorama turistico nazionale e ogni volta presenta importanti innovazioni. Quest’anno vogliamo dare grande spazio ai temi della formazione e del lavoro, cruciali per sviluppo del turismo, riconfermare la nostra vocazione verso l’innovazione nel settore con workshop dedicati e un’ampia area dedicata alle startup, e poi presentare un’importante novità come Apulia Tourism Investment per far incontrare domanda e offerta per lo sviluppo di nuove proposte di ospitalità sul territorio”.

BTM Italia ha scelto il tema BTM PLAY – a new adaptive code, per raccontare l’evoluzione del mondo del turismo in 100 tra eventi e conferenze e 5 aree tematiche: BTM Gusto per il turismo eno-gastronomico; BTM SAY YES per il destination wedding, Apulia Tourism Investment, sul mercato immobiliare dell’ospitalità pugliese, BTM Start Innovation per innovazione, digitalizzazione e startup e infine BTM4JOB per la formazione e lavoro.

BTM Play vuole essere un appello a tutti gli attori dell'industria turistica, l'invito a una nuova genesi, alla scrittura di nuovi alfabeti, lo start a una ricodifica che inauguri la nuova era del "Turismo Adattivo". Da qui la scelta del verbo “play” che, non si limita solo alla sfera ludica, ma racchiude altri e più profondi significati, come interpretare, cooperare, agire.

Gli eventi sono organizzati con il supporto del comitato scientifico composto da Giulia Eremita, consulente di strumenti e strategie digitali, Martha Friel, docente IULM Milano, Valentina Boschetto Doorly, manager e formatrice, Edoardo Colombo, consulente di nuove tecnologie, Rodolfo Baggio, docente Bocconi Milano e Beppe Giaccardi, consulente di strategia per il turismo, coordinati dall’event manager di BTM, Mary Rossi.

BTM si arricchirà inoltre di interessanti workshop tematici: il B2B Business Meeting, workshop dedicato all'incoming; il B2C Travel Trade dedicato all’outgoing; il workshop Plug & Play, con approfondimento sugli strumenti di AI generativa utili per lavorare nel turismo, il workshop Young Challenge Puglia per giovani tra 18-35 anni per disegnare il futuro del turismo della Regione e il collaudato format BTM Off! by Titanka per la formazione digitale degli albergatori nella giornata del 28 febbraio.

Una novità assoluta della decima edizione sarà Apulia Tourism Investment, evento sul mondo degli investimenti nel settore turistico-immobiliare per lo sviluppo delle attività alberghiere in Puglia, previsto il 29 febbraio e promosso da BTM e Vestas Consulting & Development, società con esperienza pluriennale nel campo. Nasce per far incontrare operatori e investitori, come brand alberghieri nazionali e internazionali, presentare progetti immobiliari turistici sul territorio e confrontarsi sui temi strategici dello sviluppo.

