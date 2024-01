bwin data center:Serie A, Juve favorita al 98% contro l'Empoli per confermarsi capolista, le milanesi inseguono. Australian Open, Sinner può riuscire nell’impresa secondo l’81% degli appassionati

Roma, 26 gennaio 2024– Tutto pronto per la ventiduesima giornata di Serie A, terza del girone di ritorno, al via questa sera. Domani alle 18:00si sfideranno Juventus-Empoli: i padroni di casa vogliono difendere il primo posto in classifica, mentre i toscani puntano ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 98% dei tifosi pronostica la vittoria degli uomini di Allegri.Sensazioni confermate dai risultati esatti maggiormente puntati:il 2-0puntato al 34%, il 3-0 al 14% eil 3-1 all’11%. L’attaccante bianconero Vlahovic, al 35% delle scelte, potrebbe sbloccare il risultato. Il match si prospetta ricco di reti: l’Over 2,5 è dato infatti al 94%.

La serata prosegue con lo scontro delle 20:45 sul prato del San Siro tra Milan e Bologna. I rossoneri sono reduci da quattro vittorie di fila in campionato, i felsinei invece hanno perso diversi punti nelle ultime settimane. Il 91% degli appassionati è convinto che saranno gli uomini di Pioli ad avere la meglio.Tra i risultati esatti emerge il 2-1 puntato al 24%, l’1-0 (16%) e l’1-1 (12%). Il rossonero Giroud potrebbe aprire le marcature secondo il 21% degli appassionati, seguito dal compagno di squadra Leao (15%). Per questo incontro l’Over 2,5 è puntato al 79%.

Domenica alle 18:00 il Napoli farà visita alla Lazio. Entrambe le compagini vogliono lasciarsi alle spalle la delusione della trasferta in Arabia Saudita, con la mancata conquista della Supercoppa Italiana. Match dagli esiti aperti secondo i pronostici: la vittoria dei padroni di casa è quotata al 47%. Secondo il 27% degli appassionati la sfida si concluderà con un pareggio, mentre la vittoria partenopea è data al 26%.Tra i risultati esatti spiccano l’1-1 al 20%, l’1-0 al 15% eil 2-1 al 14%. Per questo incontro l’Over 2,5 è dato al 63%.

Nel posticipo delle 20:45domenica si scontreranno Fiorentina e Inter. Archiviata per entrambe la trasferta di Riyad, gli uomini di Inzaghi vogliono riconquistare il vertice della classifica, mentre la Viola cerca punti Champions. Gli appassionati pronosticano il successo dei neroazzurri al 91%. Queste aspettative sono confermate dai risultati esatti maggiormente quotati:0-2 (26%), 1-3 (19%) e 1-1 (10%).A segnare il primo gol dell’incontro potrebbe essere l’attaccante interista Lautaro Martinez, secondo il 38% degli appassionati. Le aspettative dei tifosi per questo match sono alte: l’Over 2,5 è giocato al 95%.

Il bwin data center ha fotografato anche le aspettative degli appassionati di tennis. Jannik Sinner, freschissimo di vittoria sul numero 1 del mondo Novak Djokovic, è in finale agli Australian Open: il tennista altoatesino viene dato come favorito all’81%. Zverev, che sta giocando in questi istanti la seconda semifinale contro Medvedev, raccoglie invece il 4% delle scelte per la vittoria finale.

