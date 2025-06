Calabria Motori inaugura la nuova sede BMW a Cosenza: qualità, fiducia e radici nel territorio

Il 19 giugno, alla presenza del presidente di BMW Italia Massimiliano Di Silvestre, Calabria Motori ha aperto ufficialmente le porte della nuova concessionaria BMW, MINI e Motorrad. Oltre 500 persone hanno partecipato a una serata intensa, tra emozione, visione e riconoscimento per un percorso di eccellenza.

Cosenza, 20/06/2025. Una serata attesa, sentita, partecipata. Mercoledì 19 giugno, Calabria Motori ha inaugurato la nuova sede BMW a Cosenza, un punto vendita moderno, elegante e innovativo che ospita i marchi BMW, MINI e Motorrad. Un progetto ambizioso, che porta in Calabria i nuovi standard internazionali del brand tedesco, e che rappresenta un passo importante in un percorso imprenditoriale fatto di visione, investimenti e legame con il territorio.

All’evento erano presenti circa 500 persone: clienti, amici, fornitori, istituzioni e partner. Ma soprattutto erano presenti i volti di una storia familiare diventata un punto di riferimento per l’intero Sud Italia. A cominciare da Vivienne ed Emanuele Ionà, alla guida della società, che durante la serata sono saliti sul palco per condividere emozioni, ringraziamenti e prospettive.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento è stata la presenza del presidente e amministratore delegato di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre, che ha voluto essere personalmente accanto alla squadra di Calabria Motori. “Questa sede – ha dichiarato – non è soltanto una bellissima concessionaria. È un nuovo modo di vivere il brand: design, accoglienza, tecnologia e relazioni umane che fanno la differenza. Con la famiglia Ionà ci lega una visione comune, fondata su valori solidi, attenzione al cliente e passione per il dettaglio.”

Nel suo intervento, Di Silvestre ha ricordato come la partnership tra BMW Italia e Calabria Motori sia iniziata nel 2022 a Campo Calabro, sia proseguita a Lamezia Terme con MINI, e oggi viva una nuova tappa importante con l’apertura della sede di Cosenza. “Qui c’è un’ossessione positiva per la qualità e la cura del dettaglio – ha detto – e una cultura del lavoro che per noi è fonte d’ispirazione.”

La serata è stata moderata dal giornalista Lorenzo Curati di Motor1.com, che ha guidato gli interventi con ritmo e partecipazione. A salire per primi sul palco sono stati i due amministratori, Vivienne ed Emanuele Ionà.

Vivienne Ionà ha aperto il momento più intenso della serata, sottolineando il valore delle relazioni e il ruolo del team: “BMW è un marchio straordinario, ma quello che fa davvero la differenza è il clima che si respira qui dentro: un luogo di ascolto, amicizia, condivisione. Vendere un’auto è quasi un dettaglio, quando c’è fiducia. E questa fiducia si costruisce ogni giorno.”

A seguire, Emanuele Ionà ha condiviso un intervento autentico e carico di significato: “Non abbiamo una ricetta magica. Lavoriamo tanto, sbagliamo, impariamo, ma soprattutto ci circondiamo di persone magnifiche. Questa sede nasce da un’idea semplice: dimostrare che anche in Calabria si può fare impresa con stile, con dignità, con ambizione. Il nostro obiettivo non è solo vendere auto, ma raccontare una Calabria che funziona, che innova, che crede nel futuro.”

Il nuovo showroom è stato progettato secondo i più recenti concept di casa BMW: ambienti raffinati, zone living, installazioni artistiche e spazi pensati per accogliere il cliente come in un salotto. “Vogliamo che ogni persona che entra si senta a casa – ha spiegato Emanuele – e che percepisca che qui non vendiamo solo un’auto, ma un’esperienza.”

A rendere memorabile la serata anche l’atmosfera creata intorno all’inaugurazione: un ricchissimo buffet iniziale, seguito da una cena stellata firmata dallo chef Nino Rossi, apprezzato per la sua cucina d’autore capace di raccontare il territorio. Non sono mancati musica, intrattenimento, momenti conviviali e sorprese, che hanno reso l’evento un’occasione speciale non solo per celebrare un nuovo spazio, ma anche per rafforzare i legami tra persone, marchi e comunità.

Il momento più emozionante è stato quando l’intero staff di Calabria Motori è salito sul palco insieme ai fondatori e ai familiari. “Non ho un team – ha detto Emanuele – ho una famiglia. E se oggi siamo qui, a Cosenza, è perché dieci anni fa questa città ci ha accolto e ci ha dato fiducia. Oggi ci sentiamo cosentini d’adozione, e questa sede è il nostro modo per restituire qualcosa.”

Di Silvestre, nel suo discorso di chiusura, ha voluto condividere un gesto ricevuto dalla famiglia Ionà: “Questa mattina, arrivando in hotel, ho trovato una lettera scritta a mano. Una lettera che conserverò, perché racchiude ciò che conta davvero: la fiducia, il rispetto, il legame umano. Questa sede celebra tutto questo. E celebra un modo di fare impresa che ci onora.”

E così, tra luci soffuse, parole sincere e una visione che non si ferma mai, la nuova sede BMW di Calabria Motori è diventata molto più di uno showroom. È diventata un simbolo: di rinascita, di fiducia, di orgoglio calabrese. Un punto d’arrivo, certo. Ma anche – come ha detto qualcuno sul palco – un nuovo punto di partenza.

