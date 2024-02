Calendari promozionali: Sprint24 si conferma punto di riferimento per le aziende

Roma, 27 febbraio 2024 – Ampia versatilità, elevate possibilità di personalizzazione, ma soprattutto un ruolo che, nonostante il trascorrere del tempo, continua a mantenersi ben saldo nella vita delle persone.

Sono queste le caratteristiche che rendono i calendari promozionali risorse di marketing estremamente preziose: a fare il resto, le tecniche di progettazione e produzione, che possono fare la differenza tra un prodotto poco incisivo e uno strumento promozionale vincente.

A supportare le aziende nella realizzazione di questi materiali c’è Sprint24, l'innovativa tipografia online che permette di realizzare calendari personalizzati dall'elevato valore promozionale.

Calendari aziendali online: il valore di Sprint24

Forte di un’esperienza online di oltre 20 anni, Sprint24 prevede una stampa calendari basata su un supporto professionale, che annovera la classica fase di progettazione del prodotto e un affiancamento nella scelta di materiali e lavorazioni.

L'obiettivo è quello di trasformare ogni idea promozionale in un progetto grafico memorabile, attraverso una squadra multidisciplinare che comprende esperti di grafica, di marketing e di tecniche di stampa. Una sinergia operativa che permette di dare vita a calendari aziendali dall'assetto rilevante, capaci di valorizzare e di riflettere all'esterno tutte le qualità del brand che li ha commissionati.

Nascono così calendari aziendali impeccabili, scrupolosamente basati su una cultura della comunicazione, che esalta il valore del marchio, in linea con gli specifici obiettivi delle imprese: un valore capace di riflettersi nei dettagli e in ogni singola rifinitura, in grado di migliorare il modo in cui lo stampato viene percepito e di contribuire a incrementarne l'effetto promozionale.

Calendari aziendali: tutte le proposte di Sprint24 per il brand

Sprint24 permette di dare vita a calendari in grado di rispondere a ogni genere di esigenza sia dal punto di vista dell'offerta sia dal punto di vista delle tempistiche. Sul sito della nota tipografia online, infatti, sono disponibili calendari da personalizzare di tutte le categorie, realizzabili con il 90% di tempo in meno rispetto a quello previsto in una classica tipografia sul territorio.

L'offerta, naturalmente, annovera i classici calendari da tavolo, proposti nel template libero, a 7 fogli, a 13 fogli o nell'elegante soluzione con basetta. Per assicurare un'efficace promozione aziendale, il portale dà accesso anche a una ricca tipologia di calendari da muro, disponibili con template libero o in soluzioni a 13 o 7 fogli, in aggiunta ai modelli con punto metallico e agli originali calendari con foto.

Per puntare a una promozione di pregio, Sprint24 permette inoltre di stampare calendari poster personalizzati: tutte le proposte vengono realizzate con materiali di estrema qualità, che conferiscono a ogni prodotto un assetto elegante e ricercato.

Non manca poi una vasta tipologia di planning da tavolo, degli stampati ideali nelle promozioni b2b, per la loro capacità di rendere più visibile il brand affiancandolo alla programmazione settimanale. A questi si aggiunge infine un ricco catalogo di calendari tascabili, degli omaggi originali, sempre graditi, che si prestano a essere integrati con successo in qualunque campagna di marketing.

Naturalmente, a fare dei calendari di Sprint24 delle perfette soluzioni per la promozione del brand sono soprattutto le innumerevoli possibilità di personalizzazione, che aiutano a tenere fede all'identità del brand o alle specifiche scelte di marketing.

Dalle dimensioni ai template, passando per i colori e l'orientamento, fino ai dettagli nobilitanti per un'attitudine luxury e alle carte ecologiche per le tematiche sostenibili, la piattaforma online di Sprint24 permette infatti di customizzare qualunque stampato promozionale seguendo ogni genere di vocazione.

A fare il resto, un servizio business pensato per le realtà che lavorano con urgenza, che prevede una maggiore rapidità nella produzione e nella consegna degli stampati, per tenere il passo con le specifiche tempistiche di richieste da professionisti e imprese.

