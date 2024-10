Cancro: Le invenzioni rivoluzionarie di Crosetto con il potenziale di salvare milioni di vite e miliardi di dollari approvate per una presentazione di due ore all'IEEE

DALLAS, 22 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- L'Associazione Fondazione Crosetto per Sconfiggere la Mortalità Prematura da Cancro accoglie con favore la Trasparenza nella Scienza.

Il ricercatore italo-americano Dario Crosetto esprime la sua gratitudine al Presidente Generale dell'IEEE-NSS-MIC-RTSD e ai Presidenti dell'IEEE-NSS per sostenere la Trasparenza nella Scienza.

Hanno approvato la presentazione dei suoi sei articoli i cui titoli sono disponibili nel programma della conferenza (https://www.eventclass.org/contxt_ieee2024/scientific/online-program/session?s=N-29), ciascuno supportato da due pagine vagliate dai revisori, assegnandogli quasi due ore, a partire dalle 16:20 EST del 31 ottobre 2024, per presentare le sue invenzioni rivoluzionarie 3D-Flow e 3D-CBS sulla rilevazione di particelle sconosciute e sulla rilevazione precoce del cancro alla conferenza più importante al mondo sulla fisica delle particelle e l'imaging medico.

Crosetto dimostrerà la superiorità delle sue invenzioni in termini di flessibilità, prestazioni e rapporto costo-efficacia rispetto a tutti i progetti attuali e passati nel settore. Le sue invenzioni forniscono ai fisici strumenti potenti ed economicamente vantaggiosi per scoprire nuove particelle e ai medici la possibilità di rilevare tumori con appena 100 cellule cancerose. Questa innovazione rappresenta un notevole passo avanti nella diagnosi precoce del cancro, permettendo di salvare numerose vite attraverso un intervento tempestivo.

Considerando che calcoli e affermazioni dimostrano che le invenzioni di Crosetto avrebbero già potuto salvare milioni di vite, miliardi di dollari e avanzare il progresso scientifico e tecnologico in diversi settori, è essenziale che gli esperti del CERN, di tutte le Accademie delle Scienze, e in particolare dell'Accademia Pontificia delle Scienze — che vanta 86 Premi Nobel tra i suoi membri passati e presenti — si assumano la responsabilità partecipando (di persona o da remoto) alle sue presentazioni. Crosetto li esorta a fornire riferimenti a calcoli e dimostrazioni di qualsiasi progetto o idea con un potenziale maggiore per ridurre i decessi prematuri per cancro e i relativi costi.

Le agenzie di finanziamento, che spendono $2 trilioni all'anno in ricerca e sviluppo, e le istituzioni governative responsabili di fornire i migliori servizi ai propri dipendenti e cittadini, insieme ai 236 individui facoltosi del Giving Pledge, dovrebbero considerare di contribuire alle invenzioni di Crosetto con solo lo 0,00000067 degli oltre $30.000.000.000.000 già spesi in R&S dalle invenzioni di Crosetto. Ciò gli consentirebbe di costruire due apparecchiature diagnostiche 3D-CBS e lasciare che i risultati sperimentali siano il giudice finale.

