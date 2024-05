Capgemini e Schneider Electric collaborano per aiutare le aziende a ottimizzare l’energia

• “Energy Command Center” è un’innovativa piattaforma di gestione dell’energia che permetterà di monitorare e gestire le prestazioni degli asset aziendali che consumano energia

Stezzano (BG), 30 maggio 2024 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, e Capgemini, leader globale nei servizi per la trasformazione tecnologica e aziendale, hanno annunciato una nuova collaborazione nell’area dell’ottimizzazione energetica.

Energy Command Center è una piattaforma pensata per aiutare ad accelerare sul percorso dell’efficienza energetica grazie a una gestione più intelligente e sostenibile delle facility aziendali. Si basa su una combinazione unica nel suo genere di soluzioni digitali e tecnologie all’avanguardia, che consentono sia di semplificare la gestione dell’energia, sia di ottimizzarne il consumo, in un’ottica end-to-end.

Secondo le analisi dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, l’energia ha originato oltre tre quarti delle emissioni globali di gas serra degli ultimi anni. Usare energia pulita e gestirla facendo leva sulle tecnologie digitali è critico per accelerare la transizione energetica.

Una piattaforma integrata per gli asset energetici, che consente di monitorare, prevedere, controllare e ottimizzare

La soluzione Energy Command Center, sviluppata da Capgemini e supportata da Schneider Electric, è una piattaforma integrata e centralizzata che permette di monitorare, controllare e gestire tutti gli asset che consumano energia presenti in un edificio, compresi i data center e le aree con requisiti ambientali critici (ad esempio stanze dove si devono rispettare determinati livelli di temperatura o specifiche di qualità dell’aria, quali laboratori per l’assemblaggio di componenti elettronici, sale macchine ecc.).

La piattaforma unisce funzionalità evolute di intelligenza artificiale, logiche di machine learning e algoritmi e tecnologie IoT (Internet of Things) per misurare varie metriche e fare previsioni su di esse, come intensità energetica, stato di salute degli asset e delle operations più critiche, generazione di energia rinnovabile, prestazioni complessive degli asset energetici.

Schneider Electric offre prodotti connessi, soluzioni di edge control, applicazioni e servizi che aiutano a gestire in modo trasversale ed efficiente la disponibilità di energia in ambienti di vario tipo – fabbriche, uffici o altre infrastrutture – e di ridurne i consumi operativi, sfruttando un’unica piattaforma integrata. Capgemini apporta la sua competenza nell’integrazione ed elaborazione dei dati, nell’intelligenza artificiale e machine learning e nell’integrazione di tutti i prodotti e software in una piattaforma decisionale centralizzata.

L’utilizzo di dati in tempo reale sui consumi energetici e sulle emissioni di anidride carbonica, combinato con software e sistemi per la gestione degli edifici modulari e interoperabili, consente a Energy Command Center di aiutare le organizzazioni a ridurre consumi e spese, per raggiungere i propri obiettivi e accelerare la transizione verso un futuro net zero.

“In Capgemini siamo profondamente convinti che le tecnologie digitali e i dati possiedano un potenziale incredibile e non sfruttato per accelerare la transizione energetica. Condividiamo questa visione e questo impegno con Schneider Electric” ha affermato Aiman Ezzat, CEO di Capgemini. “Ci troviamo in un momento cruciale per la transizione energetica e siamo entusiasti di unire le forze e combinare la nostra esperienza in termini di tecnologia e dati con le rinomate soluzioni di Schneider Electric, per consentire alle aziende di accelerare il loro percorso di decarbonizzazione energetica”.

Peter Herweck, CEO di Schneider Electric, ha dichiarato: “Affrontare la doppia crisi energetica e climatica è prioritario, e l’efficienza energetica ha un ruolo chiave nel mitigarne gli effetti. La decarbonizzazione tramite la digitalizzazione e l’elettrificazione è necessaria per il nostro futuro sostenibile. Siamo molto contenti di collaborare con Capgemini, perché questo ci permette di ampliare ancora i nostri sforzi per diffondere l’efficienza energetica e l’adozione di pratiche sostenibili. Insieme possiamo produrre un impatto significativo in questo senso”.

Riduzione del 29% dei consumi energetici nelle otto principali sedi di Capgemini in India

Un prototipo della soluzione è stato testato a partire dal 2022 nelle sedi di Capgemini in India, che rappresentano circa un quarto dell’impronta energetica del gruppo Capgemini. Il test ha permesso di monitorare in tempo reale la fornitura di energia su più asset e di controllarla in modo efficiente, riducendo e ottimizzando i consumi energetici tramite una piattaforma unica, centralizzata e integrata. Nel 2023 si è registrata, per le otto sedi principali di Capgemini in India, una riduzione del 29% dei consumi di energia rispetto al livello di partenza (relativo all’anno 2019): la piattaforma sta contribuendo in modo concreto agli obiettivi di decarbonizzazione dell’operatività che Capgemini si è posta.

CAPGEMINI

Capgemini, partner globale per la trasformazione tecnologica e di business delle aziende, supporta i suoi clienti nella loro transizione verso un mondo più digitale e sostenibile, creando impatto positivo per le imprese e la società. Capgemini è un gruppo responsabile e diversificato di 340.000 persone presente in più di 50 paesi nel mondo. Oltre 55 anni di esperienza rendono Capgemini un partner affidabile per i suoi clienti, in grado di fornire soluzioni innovative per le loro esigenze di business. Capgemini offre servizi e soluzioni end-to-end, dalla strategia e progettazione all'ingegneria, grazie alle sue competenze all'avanguardia in ambito AI, cloud e dati, alla sua esperienza settoriale e al suo ecosistema di partner. Nel 2023 il Gruppo ha registrato ricavi complessivi pari a 22,5 miliardi di euro.

Get the Future You Want | www.capgemini.com

Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider è consentire a tutti di sfruttare al meglio le energie e risorse a disposizione, coniugando progresso e sostenibilità per tutti. Questo è ciò che chiamiamo Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando tecnologie di processo e per la gestione dell’energia, leader a livello mondiale, connettendo dall’end-point al cloud prodotti, controlli, software e servizi, lungo l'intero ciclo di vita, consentendo una gestione integrata di abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Sosteniamo standard aperti ed un ecosistema di partner appassionati dei nostri valori condivisi di scopo, inclusività e valorizzazione delle persone.

www.se.com/it

Schneider Electric Italia: pr.italy@globalcommunications.se.com

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Ivonne Carpinelli

caterina@primapagina.it; ivonne@primapagina.it;

Capgemini

Tiziana Sforza: tiziana.sforza@capgemini.com

Community Group: capgemini@communitygroup.it